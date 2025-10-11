В РФС верят в участие сборной в отборе на Евро-2028

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) верит в допуск национальной сборной к участию в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.