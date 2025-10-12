Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

УЕФА может изменить правила отборочных турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен видоизменить процедуру отбора на чемпионаты мира и Европы, сообщает газета The Times.

Источник: Shutterstock

По информации источника, в организации недовольны падающими доходами от продажи прав на трансляции игр и готовы изменить формулу проведения отборочных турниров.

В частности, предлагается использовать Лигу наций как часть квалификации на чемпионат мира или Европы. Также рабочая группа обсуждает вопрос введения швейцарской модели с одной общей турнирной таблицей. Такой формат используется в еврокубках с прошлого сезона.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.