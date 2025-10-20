Акинфеев рассказал о серьезных проблемах Слуцкого в сборной России: «Команды на Евро-2016 у нас не получилось»

Дело было даже не в том, что мы недостаточно хорошо играли. Возможно, Слуцкому просто не хватило опыта, чтобы понять: 11 хороших игроков — это еще не команда. А вот как раз команды на Евро-2016 у нас не получилось. Далеко не все люди, которые составляли ее костяк, были готовы лечь за тренера костьми", — написал Акинфеев.