Акинфеев рассказал о серьезных проблемах Слуцкого в сборной России: «Команды на Евро-2016 у нас не получилось»

"Про Слуцкого, который пришел в сборную в тот самый момент, когда работал в ЦСКА, все уже сказано, тем более что манера его работы совершенно не отличалась от той, к которой мы привыкли в клубе.
Но в сборной у него стали возникать проблемы с коммуникацией. Порой настолько серьезные, что тренеру приходилось вызывать отдельных игроков к себе и проводить с ними какие-то индивидуальные беседы. И все равно его порой не понимали. Вроде все это мелочи, но по факту в ответственный момент такие мелочи и всплывают на поверхность.
Дело было даже не в том, что мы недостаточно хорошо играли. Возможно, Слуцкому просто не хватило опыта, чтобы понять: 11 хороших игроков — это еще не команда. А вот как раз команды на Евро-2016 у нас не получилось. Далеко не все люди, которые составляли ее костяк, были готовы лечь за тренера костьми", — написал Акинфеев.
Напомним, что на Евро-2016 сборная России под руководством Слуцкого набрала лишь 1 очко и заняла последнее место в группе с Уэльсом (6 очков), Англией (5) и Словакией (4).
Книга Акинфеева появится в продаже 6 ноября, но уже сейчас доступна для предзаказа на Озон, Читай-город и Book24.