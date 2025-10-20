Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Акинфеев рассказал о серьезных проблемах Слуцкого в сборной России: «Команды на Евро-2016 у нас не получилось»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографической книге, которая появится в продаже 6 ноября, в числе прочего рассказал о серьезных проблемах бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

Источник: Константин Рыбин, rfs.ru

"Про Слуцкого, который пришел в сборную в тот самый момент, когда работал в ЦСКА, все уже сказано, тем более что манера его работы совершенно не отличалась от той, к которой мы привыкли в клубе.

Но в сборной у него стали возникать проблемы с коммуникацией. Порой настолько серьезные, что тренеру приходилось вызывать отдельных игроков к себе и проводить с ними какие-то индивидуальные беседы. И все равно его порой не понимали. Вроде все это мелочи, но по факту в ответственный момент такие мелочи и всплывают на поверхность.

Дело было даже не в том, что мы недостаточно хорошо играли. Возможно, Слуцкому просто не хватило опыта, чтобы понять: 11 хороших игроков — это еще не команда. А вот как раз команды на Евро-2016 у нас не получилось. Далеко не все люди, которые составляли ее костяк, были готовы лечь за тренера костьми", — написал Акинфеев.

Напомним, что на Евро-2016 сборная России под руководством Слуцкого набрала лишь 1 очко и заняла последнее место в группе с Уэльсом (6 очков), Англией (5) и Словакией (4).

Книга Акинфеева появится в продаже 6 ноября, но уже сейчас доступна для предзаказа на Озон, Читай-город и Book24.