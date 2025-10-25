Глава РФС сообщил о готовности России принять Евро-2032

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
5.30
П2
18.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
2.01
X
2.50
П2
8.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Фулхэм
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.25
П2
6.90
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.44
X
2.00
П2
7.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
1
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.15
П2
17.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
1.10
П2
26.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.03
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.00
П2
1.17
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.80
П2
1.48
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.27
П2
2.33
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.93
П2
7.47
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.03
П2
3.55
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.44
П2
7.31
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.62
П2
6.64
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.96
П2
4.01
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.37
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.18
X
4.18
П2
1.83
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Глава РФС сообщил о готовности России принять Евро-2032

Россия готова принять чемпионат Европы 2032 года в том случае, если с ним не справится Италия. Об этом Sport24 заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Россия всегда готова», — ответил Дюков на вопрос журналиста о том, сможет ли Россия принять Евро-2032 в случае неготовности Италии.

Президент итальянской Серии А (высший дивизион системы футбольных лиг Италии) Эцио Симонелли 25 августа заявил, что страна рискует потерять право на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году, если срочно не займется модернизацией стадионов.

Симонелли добавил, что он согласен с президентом УЕФА Александром Чеферином, который в мае назвал ситуацию со стадионами в Италии «позором», а футбольную инфраструктуру страны — «худшей» среди крупнейших стран Европы.

Он отметил, что за последние 18 лет в Италии открыли всего шесть стадионов, из которых только три используются клубами Серии А, в то время как в остальной Европе появилось больше 220 арен. Глава итальянской лиги призвал упростить процесс согласования строительства.

Как отмечает агентство, у Италии нет даже десяти стадионов, готовых принять Евро. Только арены в Удине, Бергамо и Турине — новые или недавно реконструированы.

Евро-2032 Италия должна провести вместе с Турцией, где инфраструктура, напротив, почти полностью готова.