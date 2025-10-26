Канчельскис о Евро-2032 в России: главное, чтобы нас допустили до соревнований

«Почему бы и не провести Евро-2032 в России? Мы отлично провели чемпионат мира в 2018 году. Главное, чтобы нас допустили до международных соревнований. С организацией проблем не будет. У нас много отличных стадионов, хорошая атмосфера. Но надо надеяться на возвращение», — сказал Канчельскис Metaratings.ru.