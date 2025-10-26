Канчельскис о Евро-2032 в России: главное, чтобы нас допустили до соревнований

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном проведении чемпионата Европы 2032 года в России.
«Почему бы и не провести Евро-2032 в России? Мы отлично провели чемпионат мира в 2018 году. Главное, чтобы нас допустили до международных соревнований. С организацией проблем не будет. У нас много отличных стадионов, хорошая атмосфера. Но надо надеяться на возвращение», — сказал Канчельскис Metaratings.ru.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил Sport24, что Россия готова принять матчи чемпионата Европы 2032 года.
ФИФА и УЕФА 28 февраля 2022 года приняли решение отстранить сборные России и отечественные коллективы от международных стартов под своей эгидой.