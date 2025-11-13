Финал чемпионата Европы по футболу в 2028 году пройдет на «Уэмбли»

В турнире примут участие 24 команды, 20 из них определятся по итогам квалификации: 12 победителей групп и 8 лучших коллективов из числа занявших в них вторые места. Еще два места будут разыграны между оставшимися сборными, занявшими вторые места, и лучшими командами Лиги наций, которые не пройдут квалификацию на турнир напрямую.