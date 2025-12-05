УЕФА оштрафовал Украину за антироссийский баннер

В ноябре 2025 года в матче этих же команд в Польше в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года украинские болельщики на трибунах вывешивали баннер с горящим Кремлем. На фоне пожара был размещен человек в экипировке ВСУ с файерами в руках. В МИД РФ, комментируя перформанс украинских фанатов, назвали недопустимым оскорбление государства.