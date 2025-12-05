УЕФА оштрафовал Украину за антироссийский баннер

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за антироссийский баннер, сообщается на сайте УЕФА.
Наказание последовало по итогам действий болельщиков украинской сборной в матче против сборной Исландии (2:1), который прошел 26 марта 2024 года в рамках финала отбора на чемпионат Европы.
За неподобающие спортивному событию баннеры, использование пиротехники и выход на футбольное поле УАФ суммарно оштрафована на 34 тысячи евро.
В ноябре 2025 года в матче этих же команд в Польше в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года украинские болельщики на трибунах вывешивали баннер с горящим Кремлем. На фоне пожара был размещен человек в экипировке ВСУ с файерами в руках. В МИД РФ, комментируя перформанс украинских фанатов, назвали недопустимым оскорбление государства.