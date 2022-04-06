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«Челси» — «Реал»: прогнозы и ставки

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Источник: AFP 2022

Прогноз на матч

В последние недели «Челси» окружило много негатива, это не может не влиять на команду. Так что поражение 1:4 от «Брентфорда» можно объяснить еще и с этой точки зрения. Были, конечно, и чисто футбольные причины. Тухель поберег некоторых игроков основы, поэкспериментировал со схемой в защите, дал поиграть Вернеру. В Лиге чемпионов таких вольностей немецкий тренер себе позволять не будет. Год назад «Челси» тоже временами играл в АПЛ ниже своего уровня, зато в ЛЧ преображался. При должной концентрации лондонцы и сейчас остаются одной из лучших команд Европы.

Если «Челси» — в большей степени тренерская команда, то «Реал» — это, скорее, коллектив, где мудрый тренер не мешает играть опытным суперзвездам. В чемпионате Испании это работает, хотя конкуренты в этом сезоне подкачали, у всех свои проблемы. А вот в ЛЧ мадридцы были на грани вылета, но за 20 минут Бензема и партнеры перевернули ход ответной игры с «ПСЖ». В целом же, Анчелотти доверяет примерно одной и той же обойме футболистов, Бэйл и Азар скучают на скамейке — усиления среди запасных по факту у «Реала» нет. Стоит кому-то выпасть из-за травмы или по другой причине, это сразу становится проблемой.

На что ставить

«Челси» — «Реал»

Год назад эти команды встречались в полуфинале ЛЧ. После ничьей в Мадриде «Челси» уверенно дожал «Реал» дома — 2:0. В субботу мадридцы победили в Ла Лиге «Сельту» (2:1), причем Анчелотти беречь своих лидеров не стал, играли все кроме Карвахаля. Матч в Лондоне испанская команда проведет осторожно, такую стратегию мы уже видели в Париже. «Челси» на правах хозяина поля завладеет территорией и мячом, вопрос только, удастся ли из этого что-то извлечь — с реализацией моментов у лондонцев есть проблемы. С приходом Лукаку, как известно, решить их не удалось. По этим предматчевым раскладам просматривается такая ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 2,5 — БК Olimpbet дает на это коэффициент 2,02.

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Андрей Санталов

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