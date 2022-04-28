«Лестер» — «Рома»: прогнозы и ставки
Тот случай, когда номинально третий по рангу еврокубковый турнир выглядит на финише не слабее второго.
Тот случай, когда номинально третий по рангу еврокубковый турнир выглядит на финише не слабее второго.
Болельщики еще только привыкают к новому турниру УЕФА Лига Конференций, а пилотный выпуск проекта уже на финишной прямой — в борьбе за дебютный трофей осталось лишь четыре команды. Честно говоря, при взгляде на полуфинальные пары Лиги Конференций и номинально более «старшей» Лиги Европы большой разницы в уровне не видно. Самая громкая вывеска, на наш взгляд, как раз один из «младших» полуфиналов — о нем и поговорим.
Противостояние английского «Лестера» и итальянской «Ромы» особенно интересно из-за дуэли главных тренеров. Команды не играли друг с другом в еврокубках ранее, зато у Брендана Роджерса и Жозе Моуринью богатый опыт столкновений на бровке в Английской Премьер-лиге: около шести лет назад они сражались друг с другом, возглавляя «Ливерпуль» и «Челси» соответственно, а уже в совсем недавнем прошлом — «Лестер» и «Тоттенхэм».
Для «Лестера», который идет на 10-м месте в чемпионате, победа в новом турнире — единственный шанс попасть в еврокубки в следующем сезоне. «Рома» в Италии пока пятая и, вероятнее всего, попадет в Лигу Европы, но плотность в таблице высокая — «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта» наступают «волкам» на пятки. Кстати, «лисы» против «волков» — еще одна красивая метафора применительно к сегодняшнему матчу.
Обе команды располагают не только харизматичными тренерами, но и интересными исполнителями на поле. У «Лестера» как раз вернулся в строй Джейми Варди, хотя будет ли он готов выйти в старте, или мы увидим с первых минут обидичка московского «Спартака» Пэтсона Даку — вопрос. Интересно посмотреть, как проявят себя футболисты «Ромы», которые значительное время провели в Англии — Руй Патрисиу, Смоллинг, Мхитарян, Эбрахам.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Лестеру». «Лисам» необходимо как можно активнее провести матч и постараться создать задел перед ответной встречей в Риме. Отсутствие правила выездных мячей также говорит в пользу более открытой игры. «Лестер» только что сгонял нулевую ничью с «Астон Виллой», да и в ¼ Лиги Конференций с голландским ПСВ начал с домашних 0:0, но это не стиль команды Роджерса: она забивает и пропускает почти во всех матчах. Моуринью может попросить своих парней сыграть построже в обороне, но выход в контратаки — излюбленный стиль его команд, а исполнители у римлян отменные, даже без травмированного Николо Дзаньоло, который сделал хет-трик в ответном четвертьфинале с норвежским «Буде-Глимт».
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Игорь Борунов