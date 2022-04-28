«Лестер» — «Рома»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Болельщики еще только привыкают к новому турниру УЕФА Лига Конференций, а пилотный выпуск проекта уже на финишной прямой — в борьбе за дебютный трофей осталось лишь четыре команды. Честно говоря, при взгляде на полуфинальные пары Лиги Конференций и номинально более «старшей» Лиги Европы большой разницы в уровне не видно. Самая громкая вывеска, на наш взгляд, как раз один из «младших» полуфиналов — о нем и поговорим.

Противостояние английского «Лестера» и итальянской «Ромы» особенно интересно из-за дуэли главных тренеров. Команды не играли друг с другом в еврокубках ранее, зато у Брендана Роджерса и Жозе Моуринью богатый опыт столкновений на бровке в Английской Премьер-лиге: около шести лет назад они сражались друг с другом, возглавляя «Ливерпуль» и «Челси» соответственно, а уже в совсем недавнем прошлом — «Лестер» и «Тоттенхэм».

Для «Лестера», который идет на 10-м месте в чемпионате, победа в новом турнире — единственный шанс попасть в еврокубки в следующем сезоне. «Рома» в Италии пока пятая и, вероятнее всего, попадет в Лигу Европы, но плотность в таблице высокая — «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта» наступают «волкам» на пятки. Кстати, «лисы» против «волков» — еще одна красивая метафора применительно к сегодняшнему матчу.

На что ставить

Обе команды располагают не только харизматичными тренерами, но и интересными исполнителями на поле. У «Лестера» как раз вернулся в строй Джейми Варди, хотя будет ли он готов выйти в старте, или мы увидим с первых минут обидичка московского «Спартака» Пэтсона Даку — вопрос. Интересно посмотреть, как проявят себя футболисты «Ромы», которые значительное время провели в Англии — Руй Патрисиу, Смоллинг, Мхитарян, Эбрахам.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Лестеру». «Лисам» необходимо как можно активнее провести матч и постараться создать задел перед ответной встречей в Риме. Отсутствие правила выездных мячей также говорит в пользу более открытой игры. «Лестер» только что сгонял нулевую ничью с «Астон Виллой», да и в ¼ Лиги Конференций с голландским ПСВ начал с домашних 0:0, но это не стиль команды Роджерса: она забивает и пропускает почти во всех матчах. Моуринью может попросить своих парней сыграть построже в обороне, но выход в контратаки — излюбленный стиль его команд, а исполнители у римлян отменные, даже без травмированного Николо Дзаньоло, который сделал хет-трик в ответном четвертьфинале с норвежским «Буде-Глимт».

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