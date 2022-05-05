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09:07 (мск)

«Рома» — «Лестер»: прогнозы и ставки

Кто сыграет в первом в истории финале Лиги конференций?

Рома
ЛестерЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Прогноз на матч

Конечно, на фоне эпической Лиги чемпионов остальные баталии за выход в финал еврокубков немного меркнут, но это не значит, что там нет ничего интересного. Самым интригующим, на наш взгляд, противостоянием является ответный полуфинал дебютной Лиги конференций: «Лестер» против «Ромы», Англия против Италии, Брендан Роджерс против Жозе Моуринью. Первая игра в Англии завершилась вничью — 1:1, а значит, шансы соперников на успех остались примерно равны. «Рома» уже не дотянется до лигочемпионской четверки в Италии, но имеет хорошие шансы попасть в Лигу Европы на следующий сезон. Для «Лестера» чемпионат по сути закончен — «лисы» идут на 11-м месте и останутся где-то в середине таблицы АПЛ, а значит победа в Лиге конференций — единственный путь продолжить выступления в Европе и в следующем сезоне.

Обе команды соскучились по победам. И те, и те в последний раз побеждали 14 апреля, как раз в предыдущем раунде Лиги конференций. Первый матч в Лестере неделю назад прошел с преимуществом хозяев, но гости забили первыми и долго вели в счете. «Рома» тяжеловато выглядит на финише итальянского сезона и испытывает проблемы в атаке. После потери из-за травмы одного из главных дирижеров нападения Генриха Мхитаряна римляне не сумели взломать оборону скромной «Болоньи» (0:0). «Лестер» и вовсе проиграл 1:3, но во-первых, серьезному сопернику в лице «Тоттенхэма», во-вторых, «лисы» могут позволить себе сконцентрироваться на еврокубках. На радость Роджерсу как раз к поездке в Рим вернулись в строй лидеры Варди и Мэддисон, так что расклад сил опять выглядит равным.

На что ставить

«Рома» — «Лестер»

Напрашиваются два варианта ставки: более осторожный и более смелый. Осторожнее будет поставить на тотал меньше 2.5 — БК Olimpbet предлагает на это коэффициент 1.89. Эксперты ждут «низового» матча. У обоих клубов проблемы с атакой в последнее время, но многое зависит от того, какую модель игры выберет тренер хозяев Жозе Моуринью. Против сильных соперников в важных матчах португалец обычно просит подопечных сыграть с оглядкой на свои ворота. Роджерс наверняка сам постарается выбрать на поле соперника игру вторым номером, и тогда нас ждет позиционный футбол с минимумом опасных моментов.

Более смелый вариант: раз уж силы примерно равны — почему не поставить на еще одну ничью в основное время за 3.42? «Лисы» с «волками» решат, кому сыграть в финале, в дополнительное время или в серии пенальти, а вы сорвете хороший куш.

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Игорь Борунов

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