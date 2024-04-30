«Бавария» и «Реал» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

ТАСС, 30 апреля. Германская «Бавария» дома со счетом 2:2 сыграла вничью с испанским «Реалом» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.

В составе «Баварии» голы забили Лерой Сане (53-я минута) и Гарри Кейн (57). У «Реала» отличился Винисиус (24, 83). Кейн забил восьмой гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и сравнялся в гонке бомбардиров с Килианом Мбаппе из французского «Пари Сен-Жермен».

Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде. В другом полуфинале сыграют «Пари Сен-Жермен» и германская «Боруссия», первый матч пройдет 1 мая в Дортмунде.

Перед началом матча болельщики «Баварии» вывесили баннер в честь чемпиона мира и Европы в составе сборной ФРГ Франца Беккенбауэра, который умер 7 января в возрасте 78 лет. Беккенбауэр провел более 400 матчей за «Баварию» с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер провел 150-й матч в составе «Баварии» в Лиге чемпионов. Немец стал третьим игроком в истории турнира, который провел 150 игр и больше за один клуб. Ранее это удавалось испанцам Хави (151 матч за «Барселону») и Икеру Касильясу (150 матчей за «Реал»). Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за основную команду с 2007 года, в составе команды он дважды выиграл Лигу чемпионов (2013, 2020).