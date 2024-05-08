«Боруссия» стала первым финалистом Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Германский футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов и стал первым финалистом турнира. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Мяч на 50-й минуте забил Матс Хуммельс. Первая встреча, прошедшая в Дортмунде, также завершилась победой «Боруссии» со счетом 1:0.

В финале «Боруссия» встретится с победителем противостояния между германской «Баварией» и испанским «Реалом». Первый матч между командами прошел в Мюнхене и завершился со счетом 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде.

«Боруссия» в третий раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Впервые дортмундцы вышли в финал главного европейского клубного турнира в 1997 году, тогда команда со счетом 3:1 обыграла итальянский «Ювентус». В 2013 году «Боруссия» со счетом 1:2 уступила «Баварии». ПСЖ играл в финале Лиги чемпионов один раз: в 2020 году команда потерпела поражение от «Баварии» (0:1).

«Боруссия» и ПСЖ играли в одной группе в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Встреча в Париже закончилась победой хозяев (2:0), в Дортмунде команды сыграли вничью (1:1). По итогам группового этапа «Боруссия» заняла первое место в квартете, ПСЖ — второе. В ⅛ финала ПСЖ обыграл испанский «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1), в четвертьфинале французская команда прошла «Барселону» (2:3, 4:1). «Боруссия» в ⅛ финала оказалась сильнее нидерландского ПСВ (1:1, 2:0), а в четвертьфинале обыграла испанский «Атлетико» (1:2, 4:2).