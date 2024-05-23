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00:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Непобедимый «Байер» — всё! «Аталанта» и Миранчук взяли Лигу Европы!

Хет-трик Лукмана принёс бергамаскам еврокубок.

Аталанта
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«Аталанта» Миранчука — победитель Лиги Европы! Команда Джан Пьеро Гасперини разгромила в финале непобедимый до сегодняшнего дня «Байер». Это первый трофей в карьере 66-летнего тренера бергамасков.

Миранчук начал финал Лиги Европы на скамейке запасных, а «Аталанта» — с дичайшего персонально-ориентированного прессинга. Это, конечно, не сильнейшая сторона российского полузащитника, поэтому вполне логично, что главный тренер бергамасков Гасперини сделал ставку в группе атаки на других. Впереди у «Аталанты» действовало трио Лукман — Де Кетеларе — Скамакка. «Байер», очевидно, не привык играть против соперников с таким стилем. У Леверкузена не получалось зацепиться за чужую половину поля, контролировать там мяч и комбинировать.

Более того, «Аталанта» реализовала фактически первый же момент на 12-й минуте. После стандарта и подбора Дзаппакоста вошёл справа в штрафную чемпионов Германии и прострелил вдоль ворот. Гол не состоялся бы, если бы центрхав Паласиос не прозевал резкий рывок Лукмана. Нигериец технично в касание переправил мяч в ворота чеха Коваржа — запасного голкипера «Байера», но основного в Лиге Европы.

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К этому времени «Аталанта» более чем в два раза превосходила «Байер» по количеству точных передач на чужой трети. Леверкузенцы страдали под давлением пятой команды Серии А — бергамаски выигрывали большинство единоборств. Впервые команда Хаби Алонсо сумела пробить только в середине первого тайма, да и в том эпизоде мяч после удара Станишича из-за штрафной и рикошета долетел, что называется, в крови до голкипера Муссо.

«Байер» вышел с Адли на острие, но это стало проблемой — впереди чемпионам Германии не хватало крупных форвардов. Более того, на 26-й минуте марокканец оказался соавтором гола в свои ворота. Он неудачно сбросил мяч из центра поля на Лукмана. Нигериец, проводивший «матч всей жизни», на удивление легко обыграл Джаку и зарядил из полукруга в дальний угол. Красота!

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А опытный Джака вообще проводил неудачную игру: 17 потерь владения только за первые 45 минут (худший показатель с отрывом в обеих командах). «Байер» выглядел растерянным. Лишь перед перерывом у Леверкузена стало что-то клеиться, но всё равно Хаби Алонсо проиграл этот тайм Гасперини вчистую.

Для любой команды 0:2 от «Аталанты» перед вторым таймом стали бы приговором. Но «Байер» уже столько раз отыгрывался с этого счёта, что от него всегда ждёшь чуда. Очень хотелось, чтобы интрига сохранялась до последних минут. Ведь новый чемпион Германии — король концовок, а бергамаски должны были подустать со своим энергозатратным футболом.

Хаби Алонсо после перерыва выпустил лучшего бомбардира команды в Бундеслиге нападающего Бонифасе, ещё через 20 минут добавил в линию атаки чеха Гложека. Снимал с игры защитников, в том числе лучшего ассистента Гримальдо, который в финале Лиги Европы не отдал ни одного паса под удар. Но «Аталанта» держала свою интенсивность, и «Байер» при двукратном перевесе по владению даже по воротам не бил. Глядя на команды, трудно было поверить, что это не бергамаски прошли весь сезон без поражений, а Леверкузен.

Все надежды «Байера» на очередную феерическую концовку разрушил Лукман, в которого в день финала Лиги Европы вселились одновременно Месси и Роналду. Что творил конкурент Миранчука! За четверть часа до окончания основного времени нигериец в быстрой ответной атаке разобрался один в один с Тапсоба и оформил хет-трик. Коварж пропустил по центру.

Аталанта — Байер — 3:0, обзор матча, составы команд, 22 мая 2024 года, Лига Европы, финал | Источник: Чемпионат.com

Гасперини и его команда доказали в Дублине, что невозможное возможно — стали первыми, кто победили в нынешнем сезоне «Байер». «Аталанта» прервала серию Леверкузена из 51 матча без поражений (42 победы, девять ничьих). В концовке чемпионы Германии уже не верили в своё волшебство и даже на гол не наиграли. «Байер» уступил «Аталанте» по ударам в створ — 3:7.

Жаль только, что в этой победе бергамасков не поучаствовал Миранчкук — россиянин остался на скамейке до финального свистка судьи Ковача.

Анатолий Романов

Аталанта
3:0
Первый тайм: 2:0
Байер
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