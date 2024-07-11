Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью на старте квалификации Лиги чемпионов

В стартовой игре нового еврокубкового сезона в венгерском Мезекевешде динамовцы имели преимущество, но так и не смогли открыть счет — 0:0. Ответный матч состоится 16 июля в Ереване. Если подопечные Вадима Скрипченко преодолеют первый барьер, то встретятся победителем пары «Лудогорец» (Разград, Болгария) — «Динамо» (Батуми, Грузия). Их сегодняшний матч на поле болгарского клуба завершился победой хозяев с результатом 3:1. В случае поражения от армянской команды минчане будут соперничать с проигравшим клубом пары «Слован» (Братислава, Словакия) — «Струга» (Северная Македония). Сегодня словаки у себя дома обыграли македонцев — 4:2. Чтобы пробиться в число участников общего формата чемпионской лиги, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.



Еще две белорусские дружины завтра проведут первые игры квалификации Лиги конференций. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут в венгерском Сомбатхее молдавский «Милсами». Дебютант континентальных турниров «Ислочь» из Минского района сыграет в Сан-Марино с местным клубом «Ла-Фиорита». Ответные матчи пройдут 18 июля.



Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда — 25 июля и 1 августа подопечные Игоря Ковалевича встретятся с румынским ЧФР из города Клуж-Напока.