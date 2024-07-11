Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
1.06
Боруссия Д
Реал
8.05
Реал
Бавария
7.05
ПСЖ
Боруссия Д
1.05
Боруссия Д
ПСЖ
30.04
Бавария
Реал
17.04
Манчестер Сити
Реал
П 3:4
17.04
Бавария
Арсенал
16.04
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:06 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью на старте квалификации Лиги чемпионов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» сыграло вничью с футболистами армянского «Пюника» в первом поединке квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ПюникЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: UEFA.com

В стартовой игре нового еврокубкового сезона в венгерском Мезекевешде динамовцы имели преимущество, но так и не смогли открыть счет — 0:0. Ответный матч состоится 16 июля в Ереване. Если подопечные Вадима Скрипченко преодолеют первый барьер, то встретятся победителем пары «Лудогорец» (Разград, Болгария) — «Динамо» (Батуми, Грузия). Их сегодняшний матч на поле болгарского клуба завершился победой хозяев с результатом 3:1. В случае поражения от армянской команды минчане будут соперничать с проигравшим клубом пары «Слован» (Братислава, Словакия) — «Струга» (Северная Македония). Сегодня словаки у себя дома обыграли македонцев — 4:2. Чтобы пробиться в число участников общего формата чемпионской лиги, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.

Еще две белорусские дружины завтра проведут первые игры квалификации Лиги конференций. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут в венгерском Сомбатхее молдавский «Милсами». Дебютант континентальных турниров «Ислочь» из Минского района сыграет в Сан-Марино с местным клубом «Ла-Фиорита». Ответные матчи пройдут 18 июля.

Еще один представитель Беларуси в Лиге конференций гродненский «Неман» вступит в борьбу со второго квалификационного раунда — 25 июля и 1 августа подопечные Игоря Ковалевича встретятся с румынским ЧФР из города Клуж-Напока.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь