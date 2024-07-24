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24 июля, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило футболистам «Лудогорца» в квалификации Лиги чемпионов

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» проиграли в гостях болгарскому «Лудогорцу» в первой встрече второго круга квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лудогорец
Динамо МнЛига чемпионов: таблица и календарь

Матч в Разграде гости начали очень активно, дважды имели хорошие возможности открыть счет, но Никита Демченко и Алексей Гаврилович не смогли использовать свои моменты. А на 9-й минуте игры ганский форвард хозяев поля Бернард Текпетей ударом с линии штрафной площади поразил ворота Федора Лапоухова. После этого белорусы еще несколько раз могли отличиться, но мяч так и не попал в цель. Соперники же сумели добиться успеха еще раз — перед самым перерывом Тодор Неделев реализовал пенальти — 2:0.

Во второй половине встречи подопечные Вадима Скрипченко много атаковали, но снова безуспешно.

Ответный поединок чемпионов Беларуси и Болгарии состоится 31 июля в венгерском Мезекевешде. Если минчане одолеют соперников по сумме двух встреч, то в 3-м круге квалификации Лиги чемпионов сыграют с победителем пары «Линкольн» (Гибралтар) — «Карабах» (Агдам, Азербайджан). Их встреча на поле гибралтарской команды завершилась победой азербайджанского клуба со счетом 2:0.

Завтра гродненский «Неман» во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет на выезде с румынским ЧФР, а их ответный поединок состоится 1 августа в венгерском Дьере. Если гродненские футболисты пройдут дальше, то их следующим соперником будет проигравший в паре Лиги Европы «Брага» (Португалия) — «Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль).-0-

Лудогорец
2:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
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