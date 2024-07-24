Минское «Динамо» уступило футболистам «Лудогорца» в квалификации Лиги чемпионов

Матч в Разграде гости начали очень активно, дважды имели хорошие возможности открыть счет, но Никита Демченко и Алексей Гаврилович не смогли использовать свои моменты. А на 9-й минуте игры ганский форвард хозяев поля Бернард Текпетей ударом с линии штрафной площади поразил ворота Федора Лапоухова. После этого белорусы еще несколько раз могли отличиться, но мяч так и не попал в цель. Соперники же сумели добиться успеха еще раз — перед самым перерывом Тодор Неделев реализовал пенальти — 2:0.

Во второй половине встречи подопечные Вадима Скрипченко много атаковали, но снова безуспешно.