Минское «Динамо» уступило футболистам «Лудогорца» в квалификации Лиги чемпионов

Матч в Разграде гости начали очень активно, дважды имели хорошие возможности открыть счет, но Никита Демченко и Алексей Гаврилович не смогли использовать свои моменты. А на 9-й минуте игры ганский форвард хозяев поля Бернард Текпетей ударом с линии штрафной площади поразил ворота Федора Лапоухова. После этого белорусы еще несколько раз могли отличиться, но мяч так и не попал в цель. Соперники же сумели добиться успеха еще раз — перед самым перерывом Тодор Неделев реализовал пенальти — 2:0.
Во второй половине встречи подопечные Вадима Скрипченко много атаковали, но снова безуспешно.
Ответный поединок чемпионов Беларуси и Болгарии состоится 31 июля в венгерском Мезекевешде. Если минчане одолеют соперников по сумме двух встреч, то в 3-м круге квалификации Лиги чемпионов сыграют с победителем пары «Линкольн» (Гибралтар) — «Карабах» (Агдам, Азербайджан). Их встреча на поле гибралтарской команды завершилась победой азербайджанского клуба со счетом 2:0.
Завтра гродненский «Неман» во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет на выезде с румынским ЧФР, а их ответный поединок состоится 1 августа в венгерском Дьере. Если гродненские футболисты пройдут дальше, то их следующим соперником будет проигравший в паре Лиги Европы «Брага» (Португалия) — «Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль).-0-