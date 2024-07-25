«Тобол» разгромно проиграл в квалификации Лиги конференций

Соперники встретились в рамках второго отборочного раунда. Первая игра двухматчевого противостояния прошла в Швейцарии и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1.

В составе «Санкт-Галлена» отличились швейцарцы Михайло Стеванович (35 минута) и Бастьен Тома (77), а также конголезец Шадрак Аколо (39) и австриец Альберт Вальчи (90+7). В актив «Тоболу» пошел автогол Вальчи (28).

Ответный матч состоится 1 августа в Костанае. Победитель по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с латвийской «Ригой» или польским «Шленском». Слабейшая команда из пары завершит еврокубковую кампанию.