«Тобол» разгромно проиграл в квалификации Лиги конференций
Футболисты костанайского «Тобола» потерпели крупное поражение от швейцарского «Санкт-Галлена» из одноименного города в квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Футболисты костанайского «Тобола» потерпели крупное поражение от швейцарского «Санкт-Галлена» из одноименного города в квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились в рамках второго отборочного раунда. Первая игра двухматчевого противостояния прошла в Швейцарии и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1.
В составе «Санкт-Галлена» отличились швейцарцы Михайло Стеванович (35 минута) и Бастьен Тома (77), а также конголезец Шадрак Аколо (39) и австриец Альберт Вальчи (90+7). В актив «Тоболу» пошел автогол Вальчи (28).
Ответный матч состоится 1 августа в Костанае. Победитель по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с латвийской «Ригой» или польским «Шленском». Слабейшая команда из пары завершит еврокубковую кампанию.
Напомним, изначально «Тобол» стартовал в Лиге Европы. Однако в первом квалификационном раунде этого турнира костанайцы уступили словацкому «Ружомбероку» с общим счетом 3:5.