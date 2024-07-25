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25.07
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25.07
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25 июля, источник: Спорт-Экспресс

«Аякс» обыграл «Войводину» в матче квалификации Лиги Европы

«Аякс» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы обыграл сербскую «Войводину» со счетом 1:0.

Аякс
ВойводинаЛига Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Единственный гол на 86-й минуте забил Бранко ван ден Бомен.

В другом матче шотландский «Килмарнок» сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» — 1:1.

Ответный матч «Войводины» и «Аякса» пройдет 1 августа в Сербии.

Аякс
1:0
Первый тайм: 0:0
Войводина
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