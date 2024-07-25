«Аякс» обыграл «Войводину» в матче квалификации Лиги Европы
«Аякс» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы обыграл сербскую «Войводину» со счетом 1:0.
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«Аякс» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы обыграл сербскую «Войводину» со счетом 1:0.
Единственный гол на 86-й минуте забил Бранко ван ден Бомен.
В другом матче шотландский «Килмарнок» сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» — 1:1.
Ответный матч «Войводины» и «Аякса» пройдет 1 августа в Сербии.