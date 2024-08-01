Футболисты минского «Динамо» выбыли из ЛЧ и переходят в Лигу Европы

Сегодня в номинально домашнем поединке в венгерском Мезекевешде минчане обыграли чемпиона Болгарии с минимальным перевесом — 1:0. В первой половине игры динамовцы владели инициативой и на 37-й минуте Иван Бахар открыл счет. После перерыва у обеих команд были возможности забить гол, но результат не изменился. На прошлой неделе в Разграде болгарский чемпион победил со счетом 2:0.



Таким образом, подопечные Вадима Скрипченко переходят в Лигу Европы, где сыграют с «Линкольном» из Гибралтара. А «Лудогорец» в 3-м круге ЛЧ встретится с азербайджанским «Карабахом» из Агдама.



В четверг, 1 августа в квалификации Лиги конференций гродненский «Неман» встретится в венгерском Дьере с румынским ЧФР из Клуж-Напоки. Первая встреча этих команд на поле румынских футболистов завершилась вничью — 0:0. Победитель этого противостояния будет соперничать с проигравшим в паре Лиги Европы «Брага» (Португалия) — «Маккаби» (Петах-Тиква, Израиль). В первой встрече португальский клуб выиграл на своей арене с результатом 2:0.