Оздоев отдает победный пас и ждет Чалова в Лиге чемпионов, минскому «Динамо» не хватило одного гола | Источник: Спорт-Экспресс

Футбол Лига чемпионов 2024/2025 2-й отборочный раунд, 31.07.2024, 22:00 Борац Б-Л 0 ПАОК 1

На классе

После инфарктной домашней победы (3:2) ПАОК в Баня-Луке победил на классе. Спокойно, уверенно и солидно. А Магомед Оздоев снова сыграл важную роль в победе «Двуглавых орлов». Открывшись в свободной зоне под передачу Тайсона, российский полузащитник с левой покатил вдоль штрафной, а Мюрг отправил мяч в угол. В отличие от игры недельной давности, ответить на это «Борацу» оказалось нечем.

Дальше у ПАОК будет соперник посерьезнее — шведский «Мальме», где с нынешнего сезона выступает так и не сыгравший ни одного матча за «Краснодар» норвежец Бутхейм. У него уже 12 мячей в текущем сезоне. Ну, а в Салониках ждут голов от Федора Чалова. В день кубкового матча ЦСКА в Краснодаре форвард попрощался с родной армейской ареной. Трансфер в ПАОК должен быть оформлен в пятницу, и греки могут заявить его в Лигу чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2024/2025 2-й отборочный раунд, 31.07.2024, 21:45 Динамо Мн 1 Лудогорец 0

Бывший туляк подарил надежду

«Чтобы отыграть два мяча, важно забить первым. Настраиваю парней, что надо и в обороне играть коллективно, и забивать. Счет после первого матча заставляет нас быть активными в атаке», — говорил накануне возглавляющий минчан экс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко.

Он, кстати, получил подкрепление в лице одного из лидеров команды Седько. Еще не игравший после травмы в этом еврокубковом сезоне полузащитник вышел в стартовом составе. Была надежда, что Седько, который перед стартом еврокубков забил в трех из четырех матчей белорусского чемпионата, отметится результативным действием и в этой встрече.

Отличился же в итоге бывший игрок тульского «Арсенала» Бахар. После заброса на правый фланг и подачи в штрафную последовал прострел Мельниченко и удар с нескольких метров. Только большего «Динамо» не добилось, хотя шанс как минимум на овертайм у минчан был. Увы, после скидки головой и удара с нескольких метров бразильского новичка Игора Педро «Лудогорец» спас вратарь.

«Динамо» отправляется в квалификацию Лиги Европы, где сыграет с «Линкольн Ред Импс». Судя по тому, что чемпионы Белоруссии показали в играх с «Лудогорцем» и ранее «Пюником», у них неплохие шансы против клуба из Гибралтара, который пропустил семь мячей от «Карабаха» (0:2, 0:5).

Футбол Лига чемпионов 2024/2025 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 31.07.2024, 21:00 Партизан 0 Динамо К 3

Второй разгром «Партизана»

2:6 в первом матче — это обычно звучит как приговор даже без правила выездного гола. А пустые трибуны в Белграде — не та обстановка, что располагает к футбольным подвигами. Тем более, довольно быстро «Партизан» получил контратаку после собственного углового и пропустил от оформившего в итоге дубль Ярмоленко. Да, в начале второго тайма развернуть игру мог едва не сравнявший счет Салданья, но принципиально этого ничего не меняло. Как и выход на замену бывшего полузащитника «Рубина» и ЦСКА Натхо. Спустя несколько минут Живкович в собственной штрафной сфолил на Ванате, и тот сам реализовал пенальти. А до второго разгрома дело дошло в компенсированное время. Впереди у «Динамо» матчи с «Рейнджерс».