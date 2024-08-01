Текущие события
Футбол. Еврокубки
31.07
Борац Б-Л
ПАОК
Футбол. Еврокубки
31.07
Динамо Мн
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
31.07
Морнар
Раднички К
П 4:3
Футбол. Еврокубки
31.07
Ягеллония
Паневежис
Футбол. Еврокубки
31.07
Аустрия
Ильвес
П 4:5
Футбол. Еврокубки
31.07
Спартак Тр
Сараево
Футбол. Еврокубки
31.07
Маккаби
Стяуа
Футбол. Еврокубки
31.07
Партизан
Динамо К
Футбол. Кубок России
31.07
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
31.07
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
31.07
Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
31.07
РФШ
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
31.07
Фехервар
Сумгаит
Футбол. Еврокубки
31.07
Хеккен
Дюделанж
Футбол. Кубок России
31.07
Псков
Луки-Энергия
П 3:4
Футбол. Кубок России
31.07
Спартак
Динамо
Футбол. Еврокубки
31.07
Ауда
Клифтонвилл
Футбол. Кубок России
31.07
Broke Boys
Квант
П 4:2
Футбол. Кубок России
31.07
Нарт Ч
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
31.07
СШ Ленинградец
Динамо СПб
Футбол. Кубок России
31.07
СШОР 1 - Кристалл
Звезда СПб
Футбол. Кубок России
31.07
Химки
Оренбург
Футбол. Кубок России
31.07
Победа
Ангушт
Футбол. Кубок России
31.07
Темп
Динамо Брл
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
31.07
Борац Б-Л
ПАОК
31.07
Динамо Мн
Лудогорец
31.07
Ягеллония
Паневежис
31.07
Маккаби
Стяуа
31.07
Партизан
Динамо К
31.07
Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома
31.07
РФШ
Буде-Глимт
30.07
Клаксвик
Мальме
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
02:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оздоев отдает победный пас и ждет Чалова в Лиге чемпионов, минскому «Динамо» не хватило одного гола

Главные события состоявшихся в среду ответных матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

ПАОК
Динамо Мн
Лудогорец
Партизан
Динамо КЛига чемпионов: таблица и календарь
Оздоев отдает победный пас и ждет Чалова в Лиге чемпионов, минскому «Динамо» не хватило одного гола | Источник: Спорт-Экспресс
Футбол

Лига чемпионов 2024/2025
2-й отборочный раунд, 31.07.2024, 22:00

Борац Б-Л0ПАОК1

На классе

После инфарктной домашней победы (3:2) ПАОК в Баня-Луке победил на классе. Спокойно, уверенно и солидно. А Магомед Оздоев снова сыграл важную роль в победе «Двуглавых орлов». Открывшись в свободной зоне под передачу Тайсона, российский полузащитник с левой покатил вдоль штрафной, а Мюрг отправил мяч в угол. В отличие от игры недельной давности, ответить на это «Борацу» оказалось нечем.

Дальше у ПАОК будет соперник посерьезнее — шведский «Мальме», где с нынешнего сезона выступает так и не сыгравший ни одного матча за «Краснодар» норвежец Бутхейм. У него уже 12 мячей в текущем сезоне. Ну, а в Салониках ждут голов от Федора Чалова. В день кубкового матча ЦСКА в Краснодаре форвард попрощался с родной армейской ареной. Трансфер в ПАОК должен быть оформлен в пятницу, и греки могут заявить его в Лигу чемпионов.

Футбол

Лига чемпионов 2024/2025
2-й отборочный раунд, 31.07.2024, 21:45

Динамо Мн1Лудогорец0

Бывший туляк подарил надежду

«Чтобы отыграть два мяча, важно забить первым. Настраиваю парней, что надо и в обороне играть коллективно, и забивать. Счет после первого матча заставляет нас быть активными в атаке», — говорил накануне возглавляющий минчан экс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко.

Он, кстати, получил подкрепление в лице одного из лидеров команды Седько. Еще не игравший после травмы в этом еврокубковом сезоне полузащитник вышел в стартовом составе. Была надежда, что Седько, который перед стартом еврокубков забил в трех из четырех матчей белорусского чемпионата, отметится результативным действием и в этой встрече.

Отличился же в итоге бывший игрок тульского «Арсенала» Бахар. После заброса на правый фланг и подачи в штрафную последовал прострел Мельниченко и удар с нескольких метров. Только большего «Динамо» не добилось, хотя шанс как минимум на овертайм у минчан был. Увы, после скидки головой и удара с нескольких метров бразильского новичка Игора Педро «Лудогорец» спас вратарь.

«Динамо» отправляется в квалификацию Лиги Европы, где сыграет с «Линкольн Ред Импс». Судя по тому, что чемпионы Белоруссии показали в играх с «Лудогорцем» и ранее «Пюником», у них неплохие шансы против клуба из Гибралтара, который пропустил семь мячей от «Карабаха» (0:2, 0:5).

Футбол

Лига чемпионов 2024/2025
2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 31.07.2024, 21:00

Партизан0Динамо К3

Второй разгром «Партизана»

2:6 в первом матче — это обычно звучит как приговор даже без правила выездного гола. А пустые трибуны в Белграде — не та обстановка, что располагает к футбольным подвигами. Тем более, довольно быстро «Партизан» получил контратаку после собственного углового и пропустил от оформившего в итоге дубль Ярмоленко. Да, в начале второго тайма развернуть игру мог едва не сравнявший счет Салданья, но принципиально этого ничего не меняло. Как и выход на замену бывшего полузащитника «Рубина» и ЦСКА Натхо. Спустя несколько минут Живкович в собственной штрафной сфолил на Ванате, и тот сам реализовал пенальти. А до второго разгрома дело дошло в компенсированное время. Впереди у «Динамо» матчи с «Рейнджерс».

Андрей Кузичев

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке России, Ленини забил единственный гол
«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России
Медведев проиграл Оже-Альяссиму в третьем круге Олимпиады в Париже
Андреева и Шнайдер стали четвертьфиналистками парного турнира на Олимпиаде
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь