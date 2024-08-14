Лига чемпионов без Чалова, Оздоева, Севикяна и Моуринью. Хайкин и «Карабах» в шаге от мечты

Греков это прилично выбило из колеи. Спасший же «Мальме» счастливчик Зеттерстрем в овертайме организовал еще один гол, отправив Кристиансена один на один. Тут шансов у вратаря не было, но, если бы не Котарски, Али в первом добавленном тайме забил бы еще пару раз. Шведы и потом продолжили создавать моменты. Чалов тоже пытался спасти свою новую команду. После скидки Федора головой Тиссудали едва не исполнил шедевр «ударом скорпиона». Но едва — как и при атаке Десподова на последней минуте — не считается. Теперь ПАОК ждет отбор в Лигу Европы с лучшей командой в паре «Целе» — «Шэмрок Роверс».