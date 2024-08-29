Футболисты «Реала» сыграют с «Боруссией» на основном этапе Лиги чемпионов сезона-2024/25

Встреча пройдет в Мадриде, точная дата матча станет известна позднее. «Реал» и «Боруссия» встречались в финале Лиги чемпионов в 2024 году. Победу со счетом 2:0 одержал «Реал», завоевавший трофей в 15-й раз. Также «Реал» дома встретится с итальянским «Миланом», австрийским «Зальцбургом» и германским «Штутгартом», на выезде мадридская команда сыграет с английским «Ливерпулем», итальянской «Аталантой», французскими «Лиллем» и «Брестом».
Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, дома сыграет с английским «Манчестер Сити», испанскими «Атлетико» и «Жироной» и нидерландским ПСВ, парижане проведут гостевые матчи против германской «Баварии», английского «Арсенала», «Зальцбурга» и «Штутгарта».
«Монако», в составе которого играет российский полузащитник Александр Головин, встретится с испанской «Барселоной», португальской «Бенфикой», сербской «Црвеной Звездой», английской «Астон Виллой» (все — дома), итальянским «Интером», «Арсеналом», хорватским «Динамо» из Загреба и итальянской «Болоньей» (все — в гостях).
«Црвена Звезда» с российским полузащитником Егором Пруцевым сыграет с «Барселоной», «Бенфикой», ПСВ и «Штутгартом» (все — дома), «Интером», «Миланом», швейцарским «Янг Бойз» и «Монако» (все — в гостях). Австрийский «Штурм», в который летом перешел российский вратарь Даниил Худяков, сыграет с германским «Лейпцигом», бельгийским «Брюгге», португальским «Спортингом», «Жироной» (все — дома), «Боруссией», «Аталантой», «Лиллем» и «Брестом» (все — в гостях). Жеребьевки основных этапов Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 30 августа.
Начиная с сезона-2024/25 клубы вместо группового этапа будут принимать участие в так называемом общем этапе. В нем примут участие 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.