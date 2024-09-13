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Моуринью: VAR и судьи решили, что я не выиграю Лигу Европы в 2023 году

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью считает, что качество судейства помешало ему выиграть финал Лиги Европы 2023 года, в котором «Рома», на тот момент возглавляемая португальским специалистом, уступила «Севилье» (1:1, 4:1 пен.).

Источник: Чемпионат.com

«VAR и судьи решили, что я не выиграю Лигу Европы в 2023 году. Миллион человек скажут, что тогда в нашу пользу не поставили очевидный пенальти. Я умру, но никогда не забуду тот финал. В этом году очень странный пенальти был назначен на последней минуте матча с “Лиллем”, что произошло после двух часов плотной борьбы (речь об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. — Прим. “Чемпионата”)», — приводит слова Моуринью HT Spor.