«VAR и судьи решили, что я не выиграю Лигу Европы в 2023 году. Миллион человек скажут, что тогда в нашу пользу не поставили очевидный пенальти. Я умру, но никогда не забуду тот финал. В этом году очень странный пенальти был назначен на последней минуте матча с “Лиллем”, что произошло после двух часов плотной борьбы (речь об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. — Прим. “Чемпионата”)», — приводит слова Моуринью HT Spor.
Моуринью: VAR и судьи решили, что я не выиграю Лигу Европы в 2023 году
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью считает, что качество судейства помешало ему выиграть финал Лиги Европы 2023 года, в котором «Рома», на тот момент возглавляемая португальским специалистом, уступила «Севилье» (1:1, 4:1 пен.).