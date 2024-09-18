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Пражская «Спарта» разгромила «Зальцбург» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались пражская «Спарта» и австрийский «Зальцбург».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичом (Словения). «Спарта» одержала победу со счётом 3:0.

На второй минуте счёт в матче открыл полузащитник пражского клуба Каан Кайринен. Затем на 42-й минуте отметился забитым голом форвард Виктор Олатунджи. Окончательный результат в игре на 58-й минуте установил Казим Лячи — 3:0.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Спарта П
3:0
Первый тайм: 2:0
Зальцбург
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
epet ARENA
Главные тренеры
Ларс Фриис
Пепейн Лейндерс
Голы
Спарта П
Каан Кайринен
2′
Виктор Олатунджи
(Филип Панак)
42′
Казим Лячи
(Виктор Олатунджи)
58′
Составы команд
Спарта П
1
Петер Виндаль Йенсен
27
Филип Панак
30
Ярослав Зелены
41
Мартин Витик
88′
6
Каан Кайринен
17
Анхело Пресиадо
14
Велько Бирманчевич
20
Казим Лячи
84′
18
Лукаш Садилек
28
Томаш Виснер
71′
32
Матей Рынеш
7
Виктор Олатунджи
64′
10
Альбион Ррахмани
22
Лукаш Гараслин
72′
29
Эрмаль Красничи
Зальцбург
1
Янис Бласвих
4
Хендри Бланк
70
Амар Дедич
91
Камиль Пентковски
58′
7
Николас Капальдо
30
Оскар Глух
36
Йон Мельберг
46′
15
Мамади Диамбу
8
Стефан Байчетич
83′
21
Петар Ратков
10
Бобби Кларк
66′
27
Люка Гурна-Дуат
72′
45
Доргелес Нене
57′
19
Карим Конате
49
Мусса Йео
57′
28
Адам Дагим
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
11
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спарта П
Зальцбург
Лига чемпионов: таблица и календарь