Пражская «Спарта» разгромила «Зальцбург» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичом (Словения). «Спарта» одержала победу со счётом 3:0.
На второй минуте счёт в матче открыл полузащитник пражского клуба Каан Кайринен. Затем на 42-й минуте отметился забитым голом форвард Виктор Олатунджи. Окончательный результат в игре на 58-й минуте установил Казим Лячи — 3:0.
С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.