Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пока что самый сенсационный разгром в новой Лиге чемпионов

«Спарта», что ты сделала? И ведь 19 лет в ЛЧ не играла.

Источник: Getty Images

«Зальцбург» — опытный еврокубковый боец: в шестой раз подряд выступает в основной стадии Лиги чемпионов, а не так давно, в сезоне-2021/2022, выходил в плей-офф из группы с «Севильей», «Лиллем» и «Вольфсбургом».

Про пражскую «Спарту» такого не скажешь: через квалификацию ЛЧ пробивалась ранее аж в 2005 году. В прошлом сезоне она добралась до ⅛ Лиги Европы, но там отлетела от «Ливерпуля» с общим счётом 2:11.

Предматчевые расклады вроде были очевидными. Даже если оценивать не только опыт, но и стоимость составов: € 169,5 млн у австрийцев против € 71,65 у чехов. Счёт действительно получился разгромным. Вот только в пользу вторых. «Зальцбург» целиком растворился и наиграл лишь на 0,54 xG, тогда как «Спарта» — на 1,94. И это ещё пражане расслабились под конец.

Уже на второй минуте забил Кайринен, подкараулив спасение Бласвиха после удара Гараслина — серьёзные намерения чешский клуб обозначил сразу. Потом гости сравняли — но судья зафиксировал очевидный офсайд. Отличиться мог и Дедич, но из выгодной позиции промазал. А вот Олатунджи был точен. Как и Лячи на 58-й минуте, когда уложил на газон сразу троих соперников и катнул в пустые ворота. Гол получился просто издевательским.

Фаворит владел мячом 71% времени. Но что толку? Не помог даже ливерпульский след: арендованный Байчетич, купленный Бобби Кларк и бывший ассистент Клоппа Лейндерс. Если по счёту преимущество у хозяев в три мяча, то по игре — ещё больше. Даже после 80-й минуты казалось, что скорее хозяева забьют четвёртый, чем гости — престижный.

Шансы на выход в плей-офф, конечно, для гостей не потеряны. Но их стало гораздо меньше. Впереди (сначала) относительно равные соперники: французский «Брест», загребское «Динамо», «Фейеноорд»… Но дальше — ужас: «Байер», «ПСЖ», «Реал» и «Атлетико». Что до «Спарты», то ей тоже нелегко: «Штутгарт», «Сити», тот же «Брест», «Атлетико», «Фейеноорд», «Интер» и «Байер». Сложно, очень сложно. Но это будет потом. А сегодня столица Чехии будет гулять.

Георгий Илющенко

Спарта П
3:0
Первый тайм: 2:0
Зальцбург
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
epet ARENA
Главные тренеры
Ларс Фриис
Пепейн Лейндерс
Голы
Спарта П
Каан Кайринен
2′
Виктор Олатунджи
(Филип Панак)
42′
Казим Лячи
(Виктор Олатунджи)
58′
Составы команд
Спарта П
1
Петер Виндаль Йенсен
27
Филип Панак
30
Ярослав Зелены
41
Мартин Витик
88′
6
Каан Кайринен
17
Анхело Пресиадо
14
Велько Бирманчевич
20
Казим Лячи
84′
18
Лукаш Садилек
28
Томаш Виснер
71′
32
Матей Рынеш
7
Виктор Олатунджи
64′
10
Альбион Ррахмани
22
Лукаш Гараслин
72′
29
Эрмаль Красничи
Зальцбург
1
Янис Бласвих
4
Хендри Бланк
70
Амар Дедич
91
Камиль Пентковски
58′
7
Николас Капальдо
30
Оскар Глух
36
Йон Мельберг
46′
15
Мамади Диамбу
8
Стефан Байчетич
83′
21
Петар Ратков
10
Бобби Кларк
66′
27
Люка Гурна-Дуат
72′
45
Доргелес Нене
57′
19
Карим Конате
49
Мусса Йео
57′
28
Адам Дагим
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
11
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спарта П
Зальцбург
Лига чемпионов: таблица и календарь