Пока что самый сенсационный разгром в новой Лиге чемпионов

Шансы на выход в плей-офф, конечно, для гостей не потеряны. Но их стало гораздо меньше. Впереди (сначала) относительно равные соперники: французский «Брест», загребское «Динамо», «Фейеноорд»… Но дальше — ужас: «Байер», «ПСЖ», «Реал» и «Атлетико». Что до «Спарты», то ей тоже нелегко: «Штутгарт», «Сити», тот же «Брест», «Атлетико», «Фейеноорд», «Интер» и «Байер». Сложно, очень сложно. Но это будет потом. А сегодня столица Чехии будет гулять.