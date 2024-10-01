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Главная неожиданность новой ЛЧ. Что творит французский середняк!

«Брест» набрал уже шесть очков и возглавляет общую таблицу! Теперь пострадал бывший помощник Клоппа.

Источник: Getty Images

Когда общий этап Лиги чемпионов стартовал, какой клуб вы ожидали увидеть лидером после двух туров? Мадридский «Реал», «Манчестер Сити» или «Баварию»? Наверняка. Но лидером чемпионата неожиданно стал… «Брест». В прошлом сезоне команда Эрика Руа стала третьей во Франции, но сейчас идёт лишь 13-й. По факту — середняк. А в еврокубках удивляет. Теперь «Брест» без шансов разнёс в гостях «Ред Булл Зальцбург».

В 1-м туре французы уже обыграли другой австрийский клуб — «Штурм» из Граца. Встреча получилась равной и напряжённой, но всё же один из сильнейших клубов Лиги 1 прошлого сезона забрал три очка. Ожидаемо.

Встреча с «Ред Булл Зальцбург» — другой уровень. Команда под руководством экс-тренера «Ливерпуля» Пепейна Лейндерса — сильнейшая в Австрии на протяжении многих лет. Да и состав у неё приличный. Разгромное поражение от пражской «Спарты» в 1-м туре (0:3) казалось аномалией. И можно было подумать, что дальше с «Зальцбургом» в еврокубках не будет просто никому. Но дебютировавший в ЛЧ «Брест» наплевал на расклады. Клуб приехал в Австрию и размазал соперника.

Первый тайм получился относительно равным. По ударам «Зальцбург» добыл преимущество (8:3), да и мячом владел чуть больше (53% против 47%). А вот по счёту круче оказался «Брест». На 24-й минуте первый мяч забил форвард Абдалла Сима: сенегалец классно разобрался в штрафной «Зальцбурга» и пробил в нижний угол ворот.

Настоящая жара пошла уже во втором тайме. Австрийцы рассчитывали перевернуть игру, но в итоге их «перевернули» французы. С 66-й по 75-ю минуту «Брест» забил три мяча и отправил «Ред Булл Зальцбург» в нокаут. Сначала Махди Камара воспользовался медлительностью обороны хозяев и в касание пробил в дальний угол из штрафной. Через пять минут Сима оформил дубль: он оказался первым на добивании после неудачного сейва от голкипера Яниса Бласвиха. А через пару атак австрийцев добил Матиас Перейра Лаж. Он получил мяч у штрафной и с ходу пробил — вышел не самый сложный удар, но вратарь «Зальцбурга» не спас команду. 0:4.

Шесть очков «Бреста» после двух туров общего этапа и разность мячей 6:1 — одна из главных неожиданностей старта Лиги чемпионов. Не самый мощный клуб Франции творит чудеса. Впереди у «Бреста» домашняя встреча с «Байером». Ждём сенсации и в матче чемпиона Германии?

Никита Паглазов

Зальцбург
0:4
Первый тайм: 0:1
Брест
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)
Главные тренеры
Пепейн Лейндерс
Эрик Руа
Голы
Брест
Абдалла Сима
(Массадьо Айдара)
24′
Махди Камара
66′
Абдалла Сима
(Уго Магнетти)
71′
Матиас Перейра Лаж
(Мама Бальде)
75′
Составы команд
Зальцбург
1
Янис Бласвих
70
Амар Дедич
91
Камиль Пентковски
30
Оскар Глух
18′
19
Карим Конате
28
Адам Дагим
86′
6
Самсон Байду
62′
77′
4
Хендри Бланк
39
Леандро Моргалла
77′
8
Стефан Байчетич
10
Бобби Кларк
60′
7
Николас Капальдо
18
Мадс Бидструп
60′
45
Доргелес Нене
27
Люка Гурна-Дуат
77′
15
Мамади Диамбу
Брест
40
Марко Бизот
22
Массадьо Айдара
26′
25
Жюльен Ле Кардинал
15′
27
Кенни Лала
44
Сумайла Кулибали
8
Уго Магнетти
6
Эдимилсон Фернандеш
63′
28
Жона Мартен
45
Махди Камара
74′
9
Камори Думбия
10
Ромен Дель Кастильо
63′
14
Мама Бальде
17
Абдалла Сима
74′
26
Матиас Перейра Лаж
19
Людовик Айорк
84′
21
Ромен Февр
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
0
17
Фолы
10
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зальцбург
Брест
Лига чемпионов: таблица и календарь