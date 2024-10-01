Главная неожиданность новой ЛЧ. Что творит французский середняк!

Настоящая жара пошла уже во втором тайме. Австрийцы рассчитывали перевернуть игру, но в итоге их «перевернули» французы. С 66-й по 75-ю минуту «Брест» забил три мяча и отправил «Ред Булл Зальцбург» в нокаут. Сначала Махди Камара воспользовался медлительностью обороны хозяев и в касание пробил в дальний угол из штрафной. Через пять минут Сима оформил дубль: он оказался первым на добивании после неудачного сейва от голкипера Яниса Бласвиха. А через пару атак австрийцев добил Матиас Перейра Лаж. Он получил мяч у штрафной и с ходу пробил — вышел не самый сложный удар, но вратарь «Зальцбурга» не спас команду. 0:4.