Футболисты «Реала» проиграли «Лиллю» в матче Лиги чемпионов

Мяч на третьей компенсированной к первому тайму минуте с пенальти забил Джонатан Дэвид.
«Лилль» и «Реал» после двух туров набрали по три очка.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.
«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале команда из Мадрида обыграла германскую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0. «Реал» выигрывал самый престижный клубный трофей Европы рекордные 15 раз.