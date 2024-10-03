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Футболисты «Реала» проиграли «Лиллю» в матче Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Футболисты французского «Лилля» со счетом 1:0 обыграли мадридский «Реал» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла во Франции.

Источник: AFP 2023

Мяч на третьей компенсированной к первому тайму минуте с пенальти забил Джонатан Дэвид.

«Лилль» и «Реал» после двух туров набрали по три очка.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале команда из Мадрида обыграла германскую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0. «Реал» выигрывал самый престижный клубный трофей Европы рекордные 15 раз.

Лилль
1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
2.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Карло Анчелотти
Голы
Лилль
Жонатан Давид
45+3′
Составы команд
Лилль
30
Люка Шевалье
4
Александру
5
Габриэль Гудмундссон
18
Бафоде Диаките
90+6′
22
Тиагу Сантуш
21
Бенжамен Андре
32
Айюб Буадди
9
Жонатан Давид
90+3′
23
Эдон Жегрова
20
Митчел Баккер
88′
12
Тома Менье
10
Реми Кабелла
72′
11
Осаме Сахрауи
Реал
13
Андрей Лунин
2
Даниэль Карвахаль
22
Антонио Рюдигер
79′
5
Джуд Беллингем
78′
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
3
Эдер Милитау
57′
10
Лука Модрич
81′
23
Ферлан Менди
46′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
59′
67′
15
Арда Гюлер
16
Эндрик
46′
57′
9
Килиан Мбаппе
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
13
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
11
Фолы
12
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Лилль
Лига чемпионов: таблица и календарь