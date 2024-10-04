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Команда Чалова и Оздоева тонет в Лиге Европы. Но как же не повезло Магомеду!

ПАОК потерпел второе поражение в двух турах — дома от «Стяуа».

Источник: Getty Images

ПАОК Магомеда Оздоева и Фёдора Чалова потерпел второе поражение в двух турах Лиги Европы. Греки уступили «Стяуа» на своём поле в Салониках. У румын же стало шесть очков.

Как и в 1-м туре Лиги Европы, Оздоев и Чалов попали в стартовый состав ПАОКа. Магомед вышел на позиции опорного полузащитника в тактической схеме 4−2−3−1. Фёдору досталась роль единственного нападающего.

Одним из самых внимательных зрителей на трибунах стадиона «Тумба» был в этот вечер экс главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. 79-летний специалист прилетел в Салоники, чтобы совместить приятное с полезным. С одной стороны, поболеть за своего сына Рэзвана, возглавляющего ПАОК. С другой — посмотреть вживую на игроков «Стяуа» — кандидатов в сборную Румынии, которую снова тренирует Луческу-старший. К слову, из этого состава бухарестской команды на Евро-2024 ездили голкипер Тырновану, опорный полузащитник Шут и атакующий хавбек-капитан Олару, которым летом интересовался «Локомотив».

Греки владели территориальным преимуществом и оказывали давление на оборону «Стяуа», прежде всего за счёт длинных передач и кроссов. Не совсем тот футбол, который любит Луческу-старший. Тем не менее у Рэзвана может быть свой взгляд на то, какая игра больше подходит ПАОКу. Румыны же достаточно глубоко оборонялись и робко контратаковали. Первый момент хозяева создали на девятой минуте. Игрок ПАОКа подал справа на Чалова, но мяч перелетел российского форварда и долетел до Бабы, который замыкал дальнюю штангу. Тот пробил в створ — Тырновану потащил.

В остальном же Чалов почти до самого перерыва выпадал из игры ПАОКа. Очевидно, экс-форвард ЦСКА продолжает искать себя в новой команде. Пару раз, когда Фёдор оказывался в центре внимания, трибуны свистели. Если так реагировали фанаты ПАОКа (а кто ещё?), то это, конечно, печально. Оздоев лучше вписан в футбол греков. Запомнились несколько эпизодов, в которых Магомед хорошо действовал на подборе, в контрепрессинге и в подыгрыше.

Впрочем, когда ПАОК стал лучше комбинировать, Чалов комфортнее почувствовал себя в умной игре и поучаствовал в нескольких многоходовых атаках. Самая опасная из них завершилась выходом Тайсона один на один — Тырновану и тут спас румын. А на восьмой минуте компенсированного к первому тайму времени «Стяуа» внезапно забил. Этот гол во многом сделал техничный Олару, обыгравший справа один в один Михайлидиса. Форвард Бырлиджа поразил цель ударом в касание.

Во втором тайме ПАОК наращивал давление. После простой атаки (заброс, скидка, удар с подбора) едва не забил красивый гол болгарский вингер Десподов, который только до перерыва сделал шесть передач под удар. А затем «Стяуа» остался вдесятером. Глупейшее удаление заработал Олару! Причём благодаря Оздоеву. Румын проиграл россиянину единоборство и схватил мяч руками, пытаясь показать судье Штегеману, что на нём фолили. Немец же показал Олару жёлтую карточку — вторую для капитана «Стяуа».

В игре 11 на 10 ПАОК ещё активнее бомбардировал штрафную «Стяуа» кроссами. Но Чалов никак не мог встретиться с мячом. То закрыт был, то пасы шли не туда. А вот Оздоев был невероятно близок к голу: Магомед бил головой с линии вратарской после подачи справа, но поймавший дикий кураж Тырновану опять совершил фантастический сейв. Что за невезение!

На 70-й минуте Луческу сделал тройную замену — Чалов ушёл с поля. У Фёдора 22 касания мяча (включая три в чужой штрафной), 0 ударов, 73% точных передач, один пас под удар, одно выигранное единоборство из трёх, семь потерь, а также по одному офсайду и заработанному на себе фолу. Ещё через несколько минут поле покинул и Оздоев. Статистика Магомеда: 50 касаний мяча (четыре в штрафной соперника), три удара, 88% точных передач, один пас под удар, четыре выигранных единоборства из 11, два перехвата, один отбор и шесть потерь. В целом Оздоев сыграл полезнее Чалова.

Румыны в меньшинстве успешно сбивали темп. ПАОК совсем упростил игру в атаке. Ничего не получалось у греков. Хозяевам оставляло шансы решение судьи компенсировать 10 минут. В концовке последнюю возможность забить упустил виновник пропущенного мяча Михайлидис, который бил спиной (!) после углового. Попал в штангу. Нанеся 28 ударов против шести у «Стяуа» (в створ — 6:2), команда Луческу не наиграла даже на гол.

Анатолий Романов

ПАОК
0:1
Первый тайм: 0:1
Стяуа
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
3.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу
Элиас Хараламбус
Голы
Стяуа
Даниэль Бирлигея
(Дариус Олару)
45+8′
Составы команд
ПАОК
42
Доминик Котарски
5
Яннис Михаилидис
16
Томаш Кендзера
21
Абдул Рахман Баба
7
Иоаннис Константелиас
11
Тайсон
23
Хоан Састре
45+2′
70′
14
Андрия Живкович
2
Мади Камара
3′
69′
8
Темуе Бакайоко
27
Магомед Оздоев
73′
22
Штефан Шваб
9
Федор Чалов
70′
34
Тарик Тиссудали
77
Кирил Десподов
83′
47
Шола Шортайр
Стяуа
32
Стефан Тярновяну
86′
2
Валентин Крецу
5
Джойским Дава
33
Ристо Радунович
17
Михай Попеску
43′
8
Адриан Шут
27
Дариус Олару
45+4′
56′
7
Флорин Тэнасе
16′
64′
10
Октавиан Попеску
16
Михай Ликсандру
45′
18
Мальком Эджума
9
Даниэль Бирлигея
71′
78′
42
Баба Альхассан
25
Александру Бэлуцэ
46′
11
Давид Микулеску
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
1
10
Фолы
11
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Саша Штегеманн
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПАОК
Стяуа
Лига Европы: таблица и календарь