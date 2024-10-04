Команда Чалова и Оздоева тонет в Лиге Европы. Но как же не повезло Магомеду!

На 70-й минуте Луческу сделал тройную замену — Чалов ушёл с поля. У Фёдора 22 касания мяча (включая три в чужой штрафной), 0 ударов, 73% точных передач, один пас под удар, одно выигранное единоборство из трёх, семь потерь, а также по одному офсайду и заработанному на себе фолу. Ещё через несколько минут поле покинул и Оздоев. Статистика Магомеда: 50 касаний мяча (четыре в штрафной соперника), три удара, 88% точных передач, один пас под удар, четыре выигранных единоборства из 11, два перехвата, один отбор и шесть потерь. В целом Оздоев сыграл полезнее Чалова.