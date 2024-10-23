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Футболисты «Реала» разгромили «Боруссию» в матче Лиги чемпионов, отыгравшись со счета 0:2

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу испанской команды.

Источник: Reuters

МАДРИД, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» дома со счетом 5:2 обыграли германскую «Боруссию» из Дортмунда в матче общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В составе «Реала» голы забили Антонио Рюдигер (60-я минута), Винисиус (63, 86, 90+3) и Лукас Васкес (83). У «Боруссии» отличились Дониелл Мален (30) и Джейми Байно-Гиттенс (34).

«Реал» и «Боруссия» в прошлом сезоне встречались в финале Лиги чемпионов. Победу со счетом 2:0 одержал «Реал», выигравший турнир в 15-й раз.

Команды после трех туров набрали по шесть очков. В следующем матче «Реал» 5 ноября примет итальянский «Милан», «Боруссия» в этот же день дома сыграет с австрийским «Штурмом».

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Реал
5:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Нури Шахин
Голы
Реал
Антонио Рюдигер
(Килиан Мбаппе)
60′
Винисиус Жуниор
62′
Лукас Васкес
83′
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
86′
Винисиус Жуниор
90+3′
Боруссия Д
Дониэлл Мален
(Серу Гирасси)
30′
Джейми Гиттенс
(Дониэлл Мален)
34′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
87′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
90′
15
Арда Гюлер
10
Лука Модрич
71′
6
Эдуардо Камавинга
9
Килиан Мбаппе
90′
19
Дани Себальос
11
Родригу
85′
14
Орельен Тшуамени
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
5
Рами Бенсебаини
25
Никлас Зюле
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
19
Серу Гирасси
26
Юлиан Рюэрсон
76′
23
Эмре Джан
8
Феликс Нмеча
76′
14
Максимилиан Байер
21
Дониэлл Мален
64′
13
Паскаль Гросс
43
Джейми Гиттенс
55′
3
Вальдемар Антон
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
4
8
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Боруссия Д
Лига чемпионов: таблица и календарь