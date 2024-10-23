Футболисты «Реала» разгромили «Боруссию» в матче Лиги чемпионов, отыгравшись со счета 0:2

МАДРИД, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» дома со счетом 5:2 обыграли германскую «Боруссию» из Дортмунда в матче общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
В составе «Реала» голы забили Антонио Рюдигер (60-я минута), Винисиус (63, 86, 90+3) и Лукас Васкес (83). У «Боруссии» отличились Дониелл Мален (30) и Джейми Байно-Гиттенс (34).
«Реал» и «Боруссия» в прошлом сезоне встречались в финале Лиги чемпионов. Победу со счетом 2:0 одержал «Реал», выигравший турнир в 15-й раз.
Команды после трех туров набрали по шесть очков. В следующем матче «Реал» 5 ноября примет итальянский «Милан», «Боруссия» в этот же день дома сыграет с австрийским «Штурмом».
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.