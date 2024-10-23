Что за развязка в добавленное время! «Ювентус» запомнит этот вечер надолго

К середине второго тайма Мотта сделал четыре замены и доигрывал без классического центрфорварда. Влахович ушёл с поля, ни разу не пробив за матч. А первый удар «Ювентуса» в створ в этот отрезок игры нанёс Йылдыз. Впрочем, и в том эпизоде не потребовался сейв Нюбеля. У Перина по-прежнему было больше моментов, в которых приходилось пусть не спасать, но ловить непростые мячи. Если кто и заслуживал победы, то это «швабы». Хотя в целом скорости упали, ведь и игроки «Штутгарта» подустали от своего энергозатратного стиля.