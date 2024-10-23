«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Брагу» в матче футбольной Лиги Европы

ТАСС, 23 октября. Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» в гостях со счетом 2:1 обыграл португальскую «Брагу» в матче третьего тура общего этапа Лиги Европы.
В составе победителей голы забили Хокон Эвьен (53-я минута) и Вилладс Нильсен (90+4). У «Браги» отличился Сику Ниакате (64). Ворота «Будё-Глимта» защищал российский вратарь Никита Хайкин. На 67-й минуте Ниакате получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
После трех туров «Будё-Глимт» набрал 7 очков, у «Браги» 3 очка. В следующем туре норвежская команда примет азербайджанский «Карабах» 7 ноября, «Брага» в этот же день на выезде сыграет со шведским «Эльфсборгом».
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге Европы и Лиге конференций вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. В Лиге Европы команды проведут восемь туров, в Лиге конференций — шесть.