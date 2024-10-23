«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Брагу» в матче футбольной Лиги Европы

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге Европы и Лиге конференций вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. В Лиге Европы команды проведут восемь туров, в Лиге конференций — шесть.