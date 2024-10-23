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«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Брагу» в матче футбольной Лиги Европы

Норвежский клуб победил в гостях со счетом 2:1.

Источник: Reuters

ТАСС, 23 октября. Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» в гостях со счетом 2:1 обыграл португальскую «Брагу» в матче третьего тура общего этапа Лиги Европы.

В составе победителей голы забили Хокон Эвьен (53-я минута) и Вилладс Нильсен (90+4). У «Браги» отличился Сику Ниакате (64). Ворота «Будё-Глимта» защищал российский вратарь Никита Хайкин. На 67-й минуте Ниакате получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После трех туров «Будё-Глимт» набрал 7 очков, у «Браги» 3 очка. В следующем туре норвежская команда примет азербайджанский «Карабах» 7 ноября, «Брага» в этот же день на выезде сыграет со шведским «Эльфсборгом».

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге Европы и Лиге конференций вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. В Лиге Европы команды проведут восемь туров, в Лиге конференций — шесть.

Брага
1:2
Первый тайм: 0:0
Буде-Глимт
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Municipal de Braga
Главные тренеры
Карлуш Карвальял
Хьетиль Кнутсен
Голы
Брага
Сику Ниакате
64′
Буде-Глимт
Хокун Эвьен
(Фредрик Бьеркан)
53′
Вилладс Нильсен
(Патрик Берг)
90+4′
Составы команд
Брага
1
Матеус
4
Сику Ниакате
66′
67′
13
Жоау Феррейра
7
Арминду Брума
21
Рикарду Орта
90
Роберто Фернандес
2
Виктор Гомес
81′
20
Исмаэль Гарби
19
Адриан Марин
61′
25
Юри Рибейру
8
Жоау Моутинью
21′
61′
6
Витор Карвалью
16
Родриго Саласар
61′
10
Андре Орта
11
Роджер Фернандеш
71′
15
Паулу Андре Оливейра
90+1′
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
4
Один Бьертуфт
7
Патрик Берг
20
Фредрик Сьевольд
26
Хокун Эвьен
23
Йенс Петтер Хауге
6
Юстейн Гундерсен
81′
30
Адам Серенсен
15
Фредрик Бьеркан
81′
2
Вилладс Нильсен
25
Исак Дибвик Маатта
74′
11
Рунар Эспейорд
19
Сондре Фет
41′
68′
8
Сондре Аукленд
77
Филип Цинкернагель
36′
69′
27
Сондре Серли
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
15
Фолы
11
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брага
Буде-Глимт
Лига Европы: таблица и календарь