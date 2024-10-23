«Байер» не смог обыграть «Брест» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.