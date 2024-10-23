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«Байер» не смог обыграть «Брест» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 23 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встречались французский «Брест» и немецкий «Байер».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Игра началась в 19:45 по московскому времени. Она завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей забил Флориан Вирц. Хозяева ответили точным ударом Пьерр Лис-Мелу.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Брест
1:1
Первый тайм: 1:1
Байер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Stade du Roudourou
Главные тренеры
Эрик Руа
Хаби Алонсо
Голы
Брест
Пьер Ле Мелу
39′
Байер
Флориан Вирц
(Йонас Хофманн)
24′
Составы команд
Брест
40
Марко Бизот
5
Брендан Шардонне
22
Массадьо Айдара
27
Кенни Лала
44
Сумайла Кулибали
20
Пьер Ле Мелу
90+5′
8
Уго Магнетти
83′
6
Эдимилсон Фернандеш
45
Махди Камара
83′
9
Камори Думбия
10
Ромен Дель Кастильо
72′
21
Ромен Февр
17
Абдалла Сима
66′
14
Мама Бальде
19
Людовик Айорк
72′
34
Ибрахим Салах
84′
Байер
17
Матей Коварж
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
90+2′
20
Алехандро Гримальдо
7
Йонас Хофманн
10
Флориан Вирц
74′
24
Алейкс Гарсия
23
Норди Мукьеле
72′
12
Эдмонд Тапсоба
25
Эсекиэль Паласиос
63′
30
Джереми Фримпонг
72′
14
Патрик Шик
63′
34
Гранит Джака
90+8′
19
Натан Телла
63′
21
Амин Адли
81′
11
Мартен Террье
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
10
Фолы
12
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брест
Байер
Лига чемпионов: таблица и календарь