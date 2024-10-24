ПАОК с Чаловым вырвал ничью у «Виктории Пльзень» в Лиге Европы, забив два гола в концовке

Хозяева уступали со счетом 0:2 к 84-й минуте, но сумели уйти от поражения благодаря голам Тарика Тиссудали и Абдул-Рахмана Бабы.
Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов появился на поле на 76-й минуте, но не отметился результативными действиями. Его соотечественник и одноклубник Магомед Оздоев остался на скамейке запасных.
«Виктория» доигрывала матч вдесятером. На 70-й минуте с поля был удален защитник Сампсон Дью.
ПАОК набрал первое очко за три тура и занимает 30-е место в турнирной таблице. «Виктория» в третий раз сыграла вничью и с 3 баллами находится на 18-й строчке.