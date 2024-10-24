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ПАОК с Чаловым вырвал ничью у «Виктории Пльзень» в Лиге Европы, забив два гола в концовке

Греческий ПАОК на своем поле вырвал ничью у чешской Виктории Пльзень (2:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

Источник: Getty Images

Хозяева уступали со счетом 0:2 к 84-й минуте, но сумели уйти от поражения благодаря голам Тарика Тиссудали и Абдул-Рахмана Бабы.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов появился на поле на 76-й минуте, но не отметился результативными действиями. Его соотечественник и одноклубник Магомед Оздоев остался на скамейке запасных.

«Виктория» доигрывала матч вдесятером. На 70-й минуте с поля был удален защитник Сампсон Дью.

ПАОК набрал первое очко за три тура и занимает 30-е место в турнирной таблице. «Виктория» в третий раз сыграла вничью и с 3 баллами находится на 18-й строчке.

ПАОК
2:2
Первый тайм: 0:2
Виктория Пл
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
24.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу
Мирослав Коубек
Голы
ПАОК
Тарик Тиссудали
(Кирил Десподов)
84′
Абдул Рахман Баба
(Мади Камара)
90+3′
Виктория Пл
Милан Гавел
(Принс Квабена Аду)
31′
Матей Выдра
39′
Составы команд
ПАОК
42
Доминик Котарски
15
Омар Колли
16
Томаш Кендзера
2
Мади Камара
7
Иоаннис Константелиас
14
Андрия Живкович
19
Хонни Отто
76′
9
Федор Чалов
23
Хоан Састре
66′
21
Абдул Рахман Баба
8
Темуе Бакайоко
59′
22
Штефан Шваб
11
Тайсон
65′
77
Кирил Десподов
71
Томас Льямас Брандон
66′
34
Тарик Тиссудали
82′
Виктория Пл
16
Мартин Едличка
90′
21
Вацлав Емелка
24
Милан Гавел
3
Светозар Маркович
41′
40
Сампсон Двех
11′
70′
22
Каду
23
Лукаш Калвах
31
Павел Шульц
12
Александр Сойка
77′
6
Лукаш Черв
11
Матей Выдра
60′
33
Эрик Йирка
80
Принс Квабена Аду
70′
73′
2
Лукаш Гейда
Статистика
1
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
4
Фолы
10
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПАОК
Виктория Пл
Лига Европы: таблица и календарь