Аномальное невезение «Лиона» и спасение команды Чалова. Каким был день в ЛЕ и ЛК

«Лион» владел мячом 58% игрового времени, нанёс 30 ударов (девять — в створ), подал восемь угловых и наиграл на 2,62 ожидаемого гола. Тем удивительнее, что хозяева ни разу не забили. А ведь ещё был отменённый с помощью VAR гол Александра Ляказетта. Плюс «Лион» лишился пенальти — его тоже отменили, поскольку фол был за пределами штрафной площади. Хозяева должны были побеждать, а в итоге проиграли. «Бешикташ» реализовал свой шансы в концовке и набрал первые очки в турнире. А «Лион» потерпел первое поражение.