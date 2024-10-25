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Самая удивительная команда в Лиге чемпионов. Как «Бресту» удалось взломать реальность

Внезапно оказались в компании грандов.

Источник: Reuters

После трех туров первой стадии Лиги чемпионов турнирная таблица потихоньку устаканивается, можно начинать делать первые выводы. Что ж, взглянем на лидеров: «Астон Вилла» (браво, Эмери), «Ливерпуль», «Байер», «Брест», «Ман Сити»… Стоп, «Брест»? Согласитесь, это название как-то уж слишком выбивается из общего ряда. В игре «Укажи лишнего» выбор был бы уж слишком предсказуем.

На самом деле этот французский клуб на слуху уже давно. В прошлом сезоне занял третье место в лиге 1, а в первых двух турах нынешней ЛЧ одержал две победы и даже заскочил на вторую строчку. Но раньше «Брест» обыграл две австрийские команды — «Штурм» и «РБ Зальцбург». Неплохо, но со всеми может случиться. А тут — ничья с чемпионом Германии «Байером», притом ничья заслуженная, французы чаще били по воротам и играли на равных. И вот это уже очень интересно.

«Брест» — один из самых скромных клубов, когда-либо принимавших участие в Лиге чемпионов. По стоимости состава они седьмые с конца, самый дорогой футболист оценивается в 12 миллионов евро. Они даже на своем домашнем стадионе не играют — 100-летний «Стад Франсис Ле Бле» не соответствует требованиям ЛЧ, приходится кататься за 100 километров в Генгам. Успехи нынешнего и прошлого сезона похожи на какой-то системный баг. Шутит на эту тему даже главный тренер команды Эрик Руа.

«Результаты? Ничего особенного, кроме того, что мы могли бы сыграть гораздо лучше в Лиге чемпионов. Немного разочаровывает, что мы только вторые. Нам придется постараться улучшить этот показатель», — говорил он после второго тура.

Кстати, о тренере. Руа тоже как будто взломал реальность — попытки объяснить, как он добивается успеха, не окончатся ничем путным. Взять хоть карьеру главного тренера. Руа был неприметным полузащитником в лиге 1, после завершения карьеры получил должность спортивного директора «Ниццы», в начале 2010-х потренировал команду, но вернулся на менеджерскую должность, а спустя год был со скандалом уволен за превышение полномочий — совершил рабочую поездку с нелицензированным футбольным агентом в Аргентину. Руа тогда подал в суд и получил компенсацию в 300 тысяч евро. Затем поработал спортдиром в «Лансе» и «Уотфорде», а в 2023-м вдруг снова стал главным тренером — возглавил «Брест», который тогда плелся на 17-м месте в лиге 1. Про это почти не писали даже во Франции, никому до заурядного спеца просто не было дела.

Хорошо, может, Руа — тактический гений? Тоже не сказать. Его 4−3−3 ориентированы на оборону — обе «восьмерки» играют глубоко, ближе к опорной зоне, в защите берут свое за счет количества и габаритов. Ставка в атаке — на быстрые выходы, длинные передачи и кроссы с флангов с подключениями крайних защитников. Ничего примечательного — ни ложных фулбеков, ни скрытых форвардов, ни каких-либо других новомодных приблуд.

Главным качеством Руа называют умение мотивировать и управлять футболистами с персоналом. Эрик делит сезон на отрезки из 4−5 матчей, ставя на них конкретные цели. Классическая стратегия «шаг за шагом».

С финансами и составом тоже все обыденно. Будущих звезд в «Бресте» вы не найдете. Разве что 22-летний крайний защитник Брэдли Локо, но он сейчас травмирован. Прошлым летом клуб продал парочку лидеров, заработав чуть более 12 миллионов евро, потратил 6 — согласитесь, не похоже на закупку под Лигу чемпионов. Да, есть интересные персонажи вроде автора гола «Байеру» Пьера Лис-Мелу — качественный полузащитник, но ему уже 31. Притягивают внимание крайки Дель Кастильо и Фавр, но, опять же, ничего выдающегося даже по меркам лиги 1.

Статистика также не выдающаяся — старт этого сезона в чемпионате «Брест» завалил (4 поражения в 8 матчах), в прошлом по разнице xG в атаке и обороне стали лишь седьмыми. Секрет успехов — простая надежная игра и общий спад уровня французской лиги.

Денег в «Бресте» не водилось никогда — до прихода Руа лучшим достижением было 11-е место в элите, в еврокубки они тоже пробились впервые в истории. Клубом управляют братья Ле Сен, занимающиеся бизнесом по распространению продуктов питания. Никаких крупных холдингов за ними не стоит — все держится во многом на голом энтузиазме.

«Брест» находится на совершенно ином уровне по сравнению с государственными клубами и другими гигантами мирового футбола из Лиги чемпионов, — говорит Дени Ле Сен. — У нас небольшой бюджет, зато отличные болельщики и хорошие партнеры, которые с оптимизмом смотрят на будущее клуба. Наша цель? Остаться в лиге 1".

В «Бресте» с юмором воспринимают головокружительные результаты последнего года. После побед над «Штурмом» и «Зальцбургом» Эрика Руа спросили — что значат эти успехи? «Возможно, что мы способны выиграть чемпионат Австрии», — с ухмылкой ответил тренер.

И в таких историях — прелесть нового формата ЛЧ. Сложно представить, что после трех туров ушедшего в историю группового этапа какой-то середняк мог бы привлечь к себе столько внимания — а тут оказался в компании грандов. Впереди у «Бреста» встречи с «Барселоной» и «Реалом», и там будет проверка совсем другого уровня. Но пока Руа, футболисты и болельщики скромного «Бреста» могут поглядывать в турнирную таблицу Лиги чемпионов и щипать себя. Да, это не сон.

Брест
1:1
Первый тайм: 1:1
Байер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Stade du Roudourou
Главные тренеры
Эрик Руа
Хаби Алонсо
Голы
Брест
Пьер Ле Мелу
39′
Байер
Флориан Вирц
(Йонас Хофманн)
24′
Составы команд
Брест
40
Марко Бизот
5
Брендан Шардонне
22
Массадьо Айдара
27
Кенни Лала
44
Сумайла Кулибали
20
Пьер Ле Мелу
90+5′
8
Уго Магнетти
83′
6
Эдимилсон Фернандеш
45
Махди Камара
83′
9
Камори Думбия
10
Ромен Дель Кастильо
72′
21
Ромен Февр
17
Абдалла Сима
66′
14
Мама Бальде
19
Людовик Айорк
72′
34
Ибрахим Салах
84′
Байер
17
Матей Коварж
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
90+2′
20
Алехандро Гримальдо
7
Йонас Хофманн
10
Флориан Вирц
74′
24
Алейкс Гарсия
23
Норди Мукьеле
72′
12
Эдмонд Тапсоба
25
Эсекиэль Паласиос
63′
30
Джереми Фримпонг
72′
14
Патрик Шик
63′
34
Гранит Джака
90+8′
19
Натан Телла
63′
21
Амин Адли
81′
11
Мартен Террье
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
10
Фолы
12
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брест
Лига чемпионов: таблица и календарь