Самая удивительная команда в Лиге чемпионов. Как «Бресту» удалось взломать реальность

Кстати, о тренере. Руа тоже как будто взломал реальность — попытки объяснить, как он добивается успеха, не окончатся ничем путным. Взять хоть карьеру главного тренера. Руа был неприметным полузащитником в лиге 1, после завершения карьеры получил должность спортивного директора «Ниццы», в начале 2010-х потренировал команду, но вернулся на менеджерскую должность, а спустя год был со скандалом уволен за превышение полномочий — совершил рабочую поездку с нелицензированным футбольным агентом в Аргентину. Руа тогда подал в суд и получил компенсацию в 300 тысяч евро. Затем поработал спортдиром в «Лансе» и «Уотфорде», а в 2023-м вдруг снова стал главным тренером — возглавил «Брест», который тогда плелся на 17-м месте в лиге 1. Про это почти не писали даже во Франции, никому до заурядного спеца просто не было дела.