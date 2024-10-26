Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УЕФА дисквалифицировал двух польских судей за пьяную выходку, пишут СМИ

BBC: УЕФА дисквалифицировал двух польских судей, укравших пьяными дорожный знак.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал польских судей Бартоша Франковского и Томаша Мусяла, укравших пьяными дорожный знак, сообщает Би-би-си.

Ранее сообщалось, что арбитры, которые должны были работать 6 августа на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс», были задержаны полицией в нетрезвом состоянии с украденным дорожным знаком. Судьи были отстранены от работы на матче, а Польский футбольный союз (PZPN) дисквалифицировал их на 90 дней.

Сообщается, что за нарушение основных правил достойного поведения, а также за дискредитацию спорта и УЕФА, оба арбитра отстранены от судейства на матчах под эгидой организации до июня 2025 года.

Рейнджерс
Динамо К
Лига чемпионов: таблица и календарь