УЕФА дисквалифицировал двух польских судей за пьяную выходку, пишут СМИ

Ранее сообщалось, что арбитры, которые должны были работать 6 августа на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс», были задержаны полицией в нетрезвом состоянии с украденным дорожным знаком. Судьи были отстранены от работы на матче, а Польский футбольный союз (PZPN) дисквалифицировал их на 90 дней.