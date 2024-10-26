УЕФА дисквалифицировал двух польских судей за пьяную выходку, пишут СМИ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал польских судей Бартоша Франковского и Томаша Мусяла, укравших пьяными дорожный знак, сообщает Би-би-си.
Ранее сообщалось, что арбитры, которые должны были работать 6 августа на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс», были задержаны полицией в нетрезвом состоянии с украденным дорожным знаком. Судьи были отстранены от работы на матче, а Польский футбольный союз (PZPN) дисквалифицировал их на 90 дней.
Сообщается, что за нарушение основных правил достойного поведения, а также за дискредитацию спорта и УЕФА, оба арбитра отстранены от судейства на матчах под эгидой организации до июня 2025 года.