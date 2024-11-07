«Это не кризис». Модрич — о поражении «Реала» от «Милана» в Лиге чемпионов

«Ещё один разочаровывающий вечер для нас. Сложно оценить игру — в определённые моменты мы действовали неплохо, но это был не образцовый наш матч. Мы были не так хороши, а “Милан” сыграл лучше. Дело не в чём-то одном, это касается всей команды в целом. Нам нужно стать совершеннее как команде, быть более сплочёнными на поле и постараться найти решения, потому что сейчас мы выглядим разделёнными, в том смысле, что на поле мы далеки друг от друга. Нам нужно вернуть то, что было нашей главной силой все эти годы.