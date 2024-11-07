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«Это не кризис». Модрич — о поражении «Реала» от «Милана» в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о матче 4-го тура Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (1:3). Встреча прошла во вторник, 5 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

Источник: Getty Images

«Ещё один разочаровывающий вечер для нас. Сложно оценить игру — в определённые моменты мы действовали неплохо, но это был не образцовый наш матч. Мы были не так хороши, а “Милан” сыграл лучше. Дело не в чём-то одном, это касается всей команды в целом. Нам нужно стать совершеннее как команде, быть более сплочёнными на поле и постараться найти решения, потому что сейчас мы выглядим разделёнными, в том смысле, что на поле мы далеки друг от друга. Нам нужно вернуть то, что было нашей главной силой все эти годы.

Я уверен, что мы станем лучше, но потребуется время. У нас всего шесть очков, и нам предстоят тяжёлые матчи. Нам нужно держаться вместе и попытаться исправить то, что у нас не получается. Это не кризис, мне не нравится это слово. Я здесь уже 12 лет и сталкиваюсь с подобной ситуацией не впервые. Одного качества недостаточно, нужно больше работать в команде, и тогда нам будет легче. Уверен, что мы вернёмся на свой уровень", — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

Реал
1:3
Первый тайм: 1:2
Милан
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Паулу Фонсека
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
23′
Милан
Малик Тшау
12′
Альваро Мората
39′
Тиджани Рейндерс
73′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
3
Эдер Милитау
68′
22
Антонио Рюдигер
7
Винисиус Жуниор
71′
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
68′
23
Ферлан Менди
74′
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
74′
11
Родригу
8
Федерико Вальверде
46′
6
Эдуардо Камавинга
58′
10
Лука Модрич
63′
19
Дани Себальос
14
Орельен Тшуамени
46′
21
Браим Диас
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
23
Фикайо Томори
28
Малик Тшау
14
Тиджани Рейндерс
29
Юссуф Фофана
85′
22
Эмерсон Роял
90′
2
Давиде Калабрия
11
Кристиан Пулишич
70′
8
Рубен Лофтус-Чик
80
Юнус Муса
90′
31
Страхиня Павлович
7
Альваро Мората
21′
70′
90
Тэмми Абрахам
10
Рафаэл Леау
77′
17
Ноа Окафор
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
11
Фолы
9
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Милан
Лига чемпионов: таблица и календарь