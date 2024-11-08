«Челси» победил «Ноа» со счетом 8:0

«Челси» одержал самую крупную победу в истории Лиги конференций. Ранее данное достижение принадлежало датскому «Норшелланну», который обыграл болгарский «Лудогорец» на групповом этапе в октябре 2023 года со счетом 7:1. Также «Челси» и «Ноа» повторил рекорд турнира по числу голов, забитых за одну игру. Кроме вышеупомянутого матча, восемь голов было забито в игре ⅛ финала сезона-2021/22 между нидерландским ПСВ и датским «Копенгагеном» (4:4).