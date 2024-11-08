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«Челси» победил «Ноа» со счетом 8:0

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Английский «Челси» со счетом 8:0 обыграл армянский «Ноа» в матче общего этапа футбольного Лиги конференций. Встреча прошла в Лондоне.

Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Тосин Адарабиойо (12-я минута), Марк Гиу (13), Аксель Дисаси (18), Жоау Феликс (21, 41), Михаил Мудрик (39) и Кристофер Нкунку (69, 76, с с пенальти).

«Челси» одержал самую крупную победу в истории Лиги конференций. Ранее данное достижение принадлежало датскому «Норшелланну», который обыграл болгарский «Лудогорец» на групповом этапе в октябре 2023 года со счетом 7:1. Также «Челси» и «Ноа» повторил рекорд турнира по числу голов, забитых за одну игру. Кроме вышеупомянутого матча, восемь голов было забито в игре ⅛ финала сезона-2021/22 между нидерландским ПСВ и датским «Копенгагеном» (4:4).

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге конференций вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Команды проведут по шесть встреч с разными соперниками.

Челси
8:0
Первый тайм: 6:0
Ноа
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
7.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Руй Мота
Голы
Челси
Тосин Адарабиойо
(Энцо Фернандес)
12′
Марк Гиу
13′
Аксель Дисаси
(Энцо Фернандес)
18′
Жоау Феликс
(Энцо Фернандес)
21′
Михаил Мудрик
(Кристофер Нкунку)
39′
Жоау Феликс
(Аксель Дисаси)
41′
Кристофер Нкунку
69′
Кристофер Нкунку
76′
Составы команд
Челси
12
Филип Йергенсен
2
Аксель Дисаси
4
Тосин Адарабиойо
5
Бенуа Бадиашиле
40
Ренату Вейга
10
Михаил Мудрик
14
Жоау Феликс
8
Энцо Фернандес
46′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
18
Кристофер Нкунку
79′
51
Самуэль Рак-Саки
32
Тайрик Джордж
68′
17
Карни Чуквуэмека
38
Марк Гиу
46′
31
Чезаре Казадеи
Ноа
22
Огнен Чанчаревич
3
Сергей Мурадян
37
Гонсалу Силва
11
Эральдо Чинари
90+3′
88
Ян Брайс Этеки
7
Элдер Феррейра
19
Оганес Амбарцумян
61′
9
Матеус Айяс
26
Александр Милькович
75′
14
Брайан Мендоса
17
Густаво Сангаре
60′
61′
18
Артем Аванесян
27
Гор Манвелян
46′
81
Имран Улад Омар
8
Гонсалу Грегориу
61′
93
Виржиль Пинсон
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
31
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
9
Фолы
5
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан-Петру Чокирка
(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Ноа
Лига конференций: таблица и календарь