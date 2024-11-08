«Челси» победил «Ноа» со счетом 8:0

Забитыми мячами отметились Тосин Адарабиойо (12-я минута), Марк Гиу (13), Аксель Дисаси (18), Жоау Феликс (21, 41), Михаил Мудрик (39) и Кристофер Нкунку (69, 76, с с пенальти).
«Челси» одержал самую крупную победу в истории Лиги конференций. Ранее данное достижение принадлежало датскому «Норшелланну», который обыграл болгарский «Лудогорец» на групповом этапе в октябре 2023 года со счетом 7:1. Также «Челси» и «Ноа» повторил рекорд турнира по числу голов, забитых за одну игру. Кроме вышеупомянутого матча, восемь голов было забито в игре ⅛ финала сезона-2021/22 между нидерландским ПСВ и датским «Копенгагеном» (4:4).
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге конференций вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Команды проведут по шесть встреч с разными соперниками.