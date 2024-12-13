«Лацио» вышел в лидеры футбольной Лиги Европы

Встреча, которая прошла в четверг в Амстердаме, закончилась победой гостей со счетом 3:1. В составе римского клуба голами отметились Лум Чауна (12-я минута), Фисайо Деле-Баширу (52) и Педро (77). У хозяев отличился Бертран Траоре (47).