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«Лацио» вышел в лидеры футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Итальянский «Лацио» обыграл нидерландский «Аякс» в гостевом матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.

Источник: AP 2024

Встреча, которая прошла в четверг в Амстердаме, закончилась победой гостей со счетом 3:1. В составе римского клуба голами отметились Лум Чауна (12-я минута), Фисайо Деле-Баширу (52) и Педро (77). У хозяев отличился Бертран Траоре (47).

«Лацио» набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу, обойдя по дополнительным показателям испанский «Атлетик». «Аякс» (10 очков) располагается на 11-й позиции.

Результаты других матчей шестого тура Лиги Европы:

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Бешикташ» (Турция) — 2:1;

«Лион» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 3:2;

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — РФШ (Латвия) — 2:1;

«Порту» (Португалия) — «Миттьюлланн “(Дания) — 2:0;

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:1;

«Славия» (Прага, Чехия) — «Андерлехт» (Бельгия) — 1:2;

«Эльфсборг» (Швеция) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:0.

Лига Европы: таблица и календарь