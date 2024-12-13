«Лацио» вышел в лидеры футбольной Лиги Европы

Встреча, которая прошла в четверг в Амстердаме, закончилась победой гостей со счетом 3:1. В составе римского клуба голами отметились Лум Чауна (12-я минута), Фисайо Деле-Баширу (52) и Педро (77). У хозяев отличился Бертран Траоре (47).
«Лацио» набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу, обойдя по дополнительным показателям испанский «Атлетик». «Аякс» (10 очков) располагается на 11-й позиции.
Результаты других матчей шестого тура Лиги Европы:
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Бешикташ» (Турция) — 2:1;
«Лион» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 3:2;
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — РФШ (Латвия) — 2:1;
«Порту» (Португалия) — «Миттьюлланн “(Дания) — 2:0;
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:1;
«Славия» (Прага, Чехия) — «Андерлехт» (Бельгия) — 1:2;
«Эльфсборг» (Швеция) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:0.