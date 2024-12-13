В «Реал Сосьедад» дали комментарий после инцидента с флагом ДНР на матче

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Испанский «Реал Сосьедад» не опасается возможных санкций за демонстрацию болельщиками команды флага ДНР во время матча Лиги Европы против киевского «Динамо», заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Сан-Себастьяна.
«Реал Сосьедад» в четверг на своем поле разгромил киевское «Динамо» (3:0) в матче шестого тура основного этапа Лиги Европы. Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян пропускал матч из-за травмы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба Ла Лиги, он с большой долей вероятности не сможет сыграть до конца года.
«Реал Сосьедад» не опасается возможных санкций из-за этой ситуации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе испанского клуба, отвечая на вопрос о том, есть ли опасения по поводу возможных санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за демонстрацию болельщиками флага ДНР.
В четверг во время празднования одного из голов в ворота киевского «Динамо» некоторые фанаты «Реал Сосьедад» размахивали флагом ДНР. Видео с данными кадрами распространяли в социальных сетях украинские болельщики.
В пресс-службе УЕФА на момент публикации сообщения не ответили на запрос РИА Новости о том, грозят ли испанскому клубу какие-то санкции и будет ли проводиться разбирательство по данному вопросу.