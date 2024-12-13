В «Реал Сосьедад» дали комментарий после инцидента с флагом ДНР на матче

«Реал Сосьедад» не опасается возможных санкций из-за этой ситуации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе испанского клуба, отвечая на вопрос о том, есть ли опасения по поводу возможных санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за демонстрацию болельщиками флага ДНР.