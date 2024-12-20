Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге конференций вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь напрямую выходят в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е.