Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций

ТАСС, 20 декабря. Определились все участники плей-офф третьего по значимости футбольного еврокубкового турнира — Лиги конференций. Матчи заключительного тура общего этапа завершились в ночь на пятницу.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге конференций вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь напрямую выходят в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е.
Первое место в общем этапе занял английский «Челси», который стал единственной командой, победившей во всех шести матчах. Также место в ⅛ финала себе обеспечили португальская «Витория», итальянская «Фиорентина», австрийский «Рапид», шведский «Юргорден», швейцарский «Лугано», польская «Легия» и бельгийский «Серкль Брюгге».
Участниками стыковых матчей за право сыграть в ⅛ финала Лиги конференций стали польская «Ягеллония», ирландский «Шэмрок Роверс», кипрские АПОЭЛ, «Пафос» и «Омония», греческий «Панатинаикос», словенские «Олимпия» и «Целе», испанский «Бетис», германский «Хайденхайм», бельгийский «Гент», датский «Копенгаген», исландский «Викингур», боснийский «Борац», норвежский «Мольде» и сербский ТСЦ.
Жеребьевка первой стадии плей-офф состоится 20 декабря. Первые матчи пройдут 13 февраля, ответные — 20 февраля.