В Риме фанаты «Лацио» напали на болельщиков «Реал Сосьедад» с ножами

«Вчера около 23.00 группа из 80 человек, предположительно относящихся к группировкам “ультрас” “Лацио”, напали на 70 испанских болельщиков около одного из заведений в центре, трое из них получили резаные раны. Нападавшие скрылись на соседних улицах», — сказал собеседник агентства.