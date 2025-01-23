Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Риме фанаты «Лацио» напали на болельщиков «Реал Сосьедад» с ножами

В Риме фанаты «Лацио» напали на болельщиков «Реал Сосьедад» с ножами и молотками.

Источник: Reuters

РИМ, 23 янв — РИА Новости. Фанаты итальянского футбольного клуба «Лацио» напали на болельщиков «Реал Сосьедад» в Риме перед матчем основного этапа Лиги Европы, трое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе римской полиции.

«Вчера около 23.00 группа из 80 человек, предположительно относящихся к группировкам “ультрас” “Лацио”, напали на 70 испанских болельщиков около одного из заведений в центре, трое из них получили резаные раны. Нападавшие скрылись на соседних улицах», — сказал собеседник агентства.

Некоторые из нападавших уже идентифицированы полицией, но не пойманы. На месте происшествия сотрудниками правопорядка были изъяты оружие и подручные предметы, которыми пользовались нападавшие — среди них оказались молоток, нож, гаечные ключи, самодельные дубинки и домкрат.

Матч седьмого тура Лиги Европы состоится в четверг вечером в Риме.

Лацио
Реал Сосьедад
Лига Европы: таблица и календарь