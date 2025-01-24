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«Манчестер Юнайтед» вырвал победу на 90+2-й минуте матча с «Рейнджерс» в Лиге Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс».

Источник: Getty Images

Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 23-й минуте счёт в игре открыл защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт, однако мяч был отменён после просмотра VAR. На 52-й минуте гол в свои ворота забил вратарь «Рейнджерс» Джек Батлэнд. На 88-й минуте нападающий «Рейнджерс» Сирил Дессерс восстановил равновесие. На 90+2-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш забил победный гол «красных дьяволов».

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с румынским «Стяуа». Игра пройдёт 30 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Рейнджерс» проведёт матч с бельгийским «Юнионом». Встреча состоится 30 января в 23:00 мск.

В минувшем туре соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Викторию Пльзень» со счётом 2:1, а «Рейнджерс» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 0:0
Рейнджерс
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
23.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Филипп Клеман
Голы
Манчестер Юнайтед
Джек Батленд
52′
Бруну Фернандеш
(Лисандро Мартинес)
90+2′
Рейнджерс
Сириль Дессерс
(Джеймс Таверньер)
88′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Байындыр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
16
Амад Диалло
17
Алехандро Гарначо
4
Маттейс де Лигт
46′
5
Харри Магуайр
15
Лени Йоро
55′
12
Тайрелл Маласиа
14
Кристиан Эриксен
73′
25
Мануэль Угарте
43
Тоби Коллайер
73′
37
Кобби Майну
11
Джошуа Зиркзе
82′
9
Расмус Хейлунн
Рейнджерс
1
Джек Батленд
2
Джеймс Таверньер
4
Робин Преппер
22
Жефте
80′
43
Николас Раскин
29
Хамза Игамане
3
Рыдван Йылмаз
90′
38
Леон Кинг
27
Леон Балогун
46′
49
Бейли Райс
8
Коннор Бэррон
46′
45
Росс Маккосленд
14
Недим Байрами
71′
9
Сириль Дессерс
18
Вацлав Черны
59′
52
Финдлей Кертис
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
9
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Рейнджерс
Лига Европы: таблица и календарь