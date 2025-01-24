«Манчестер Юнайтед» вырвал победу на 90+2-й минуте матча с «Рейнджерс» в Лиге Европы

На 23-й минуте счёт в игре открыл защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт, однако мяч был отменён после просмотра VAR. На 52-й минуте гол в свои ворота забил вратарь «Рейнджерс» Джек Батлэнд. На 88-й минуте нападающий «Рейнджерс» Сирил Дессерс восстановил равновесие. На 90+2-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш забил победный гол «красных дьяволов».