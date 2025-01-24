«Реал Сосьедад» без Захаряна уступил лидеру Лиги Европы

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
У победителей по голу забили Марио Хила, Маттиа Дзакканьи и Тати Кастельянос, который также отметился результативным пасом.
Испанский клуб большую часть встречи провел в меньшинстве после удаления Айена Муньоса на 30-й минуте.
Благодаря этой победе «Лацио» продолжил свою 7-матчевую серию без поражений в Лиге Европы. Клуб возглавляет общую таблицу турнира с 19 очками, в то время как «Реал Сосьедад» опустился на 18-ю строчку.
Полузащитник «Реала» Арсен Захарян продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому он не принимал участия в сегодняшнем матче.