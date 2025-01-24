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«Реал Сосьедад» без Захаряна уступил лидеру Лиги Европы

«Реал Сосьедад» проиграл «Лацио» в матче 7-го тура Лиги Европы-2024/25.

Источник: Getty Images

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У победителей по голу забили Марио Хила, Маттиа Дзакканьи и Тати Кастельянос, который также отметился результативным пасом.

Испанский клуб большую часть встречи провел в меньшинстве после удаления Айена Муньоса на 30-й минуте.

Благодаря этой победе «Лацио» продолжил свою 7-матчевую серию без поражений в Лиге Европы. Клуб возглавляет общую таблицу турнира с 19 очками, в то время как «Реал Сосьедад» опустился на 18-ю строчку.

Полузащитник «Реала» Арсен Захарян продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому он не принимал участия в сегодняшнем матче.

Лацио
3:1
Первый тайм: 3:0
Реал Сосьедад
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
23.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Марко Барони
Иманол Альгвасиль
Голы
Лацио
Марио Хила
(Валентин Кастельянос)
5′
Маттиа Дзакканьи
(Густав Исаксен)
32′
Валентин Кастельянос
(Нуну Тавареш)
34′
Реал Сосьедад
Андер Барренечеа
82′
Составы команд
Лацио
35
Христос Мандас
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
6
Никола Ровелла
7′
8
Маттео Гендузи
77
Адам Марушич
30
Нуну Тавареш
43′
7
Фисайо Деле-Баширу
10
Маттиа Дзакканьи
53′
56′
20
Лум Чауна
11
Валентин Кастельянос
46′
9
Родригес Педро
18
Густав Исаксен
55′
14
Тиджани Нослин
19
Булай Диа
76′
64
Махамаду Бальде
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
3
Айен Муньос
12′
30′
27
Хон Арамбуру
5
Игор Субельдия
24
Лука Сучич
11
Шеральдо Беккер
21
Найеф Агерд
70′
20
Хон Пачеко
4
Мартин Субименди
39′
46′
6
Ариц Элустондо
14
Такэфуса Кубо
46′
28
Пабло Марин
23
Брайс Мендес
36′
12
Хави Лопес
10
Микель Ойярсабаль
46′
7
Андер Барренечеа
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
10
Фолы
6
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Лоуренс Виссер
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
Реал Сосьедад
Лига Европы: таблица и календарь