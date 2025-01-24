Ассист Чалова, проблемы Моуринью и сенсация «Аякса». В ЛЕ теперь запутанные расклады

Захарян продолжает восстанавливаться от травмы и снова не сыграл за «Реал Сосьедад». Но на сей раз российский легионер едва ли пожалел об этом. Баски ужасно провалились в Риме. Лидер Лиги Европы «Лацио» сделал результат за тайм. Уже на пятой минуте Хила открыл счёт после штрафного и удачного отскока — ударил с 7−8 метров. Потом у «Реала Сосьедад» был удалён за второе предупреждение Муньос. Вдесятером команда Иманола Альгуасиля пропустила дважды за три минуты. Сначала хозяева прорвали оборону гостей через центр и левый полуфланг, а после этого кросс лучшего ассистента Серии А защитника Тавареша реализовал ударом головой Кастельянос. На второй тайм «Реал Сосьедад» мог не выходить. Но, конечно же, вышел и даже сумел уйти от крупного поражения благодаря голу Барренечеа.