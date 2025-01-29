Бывший футболист сборной России назвал плюсы и минусы нового формата Лиги чемпионов

С сезона-2024/25 Лига чемпионов проходит в новом формате, где 36 клубов играют в одном турнире Общий этап в восемь туров, по итогам которых первые восемь команд выходят сразу в ⅛ финала, а занявшие с девятого по 24-е места коллективы попадают в раунд плей-ин. Команды, финишировавшие с 25-го по 36-е места, вылетают из соревнований. Перед заключительным туром один из фаворит Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» идет на 25-й позиции.