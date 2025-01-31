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«Лацио» стал победителем общего этапа Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

Итальянский «Лацио» по итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы набрал 19 очков и стал его победителем.

Источник: Reuters

В последнем матче этой стадии коллектив Марко Барони встретился с португальской «Брагой» (0:1), но всё равно стал победителем этапа, обогнав «Атлетик» за счёт разницы мячей.

Теперь «Лацио», как и семь других лучших команд, будут ждать своих соперников по ⅛ финала. Матчи этой стадии пройдут 6 и 13 марта. 13 и 20 февраля 16 клубов, занявших места с 9-го по 24-е, встретятся в стыковых матчах.

«Лацио» доходил до финала Лиги Европы (ранее — Кубок УЕФА) в 1998 году, проиграв в решающем матче другому итальянскому клубу, «Интеру», со счётом 0:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится в Испании на стадионе «Сан-Мамес» 21 мая.

Брага
1:0
Первый тайм: 1:0
Лацио
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 8-й тур
30.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Municipal de Braga
Главные тренеры
Карлуш Карвальял
Марко Барони
Голы
Брага
Рикарду Орта
(Виктор Гомес)
6′
Составы команд
Брага
91
Лукаш Горничек
15
Паулу Андре Оливейра
8
Жоау Моутинью
29
Жан-Баптист Горби
20
Исмаэль Гарби
9
Амин Эль Уаззани
21
Рикарду Орта
2
Виктор Гомес
89′
13
Жоау Феррейра
4
Сику Ниакате
27′
26
Брайт Аррей-Мби
55
Франсишку Чиссумба
89′
19
Адриан Марин
11
Роджер Фернандеш
79′
77
Габри Мартинес
Лацио
35
Христос Мандас
13
Алессио Романьоли
2
Самюэль Жиго
7
Фисайо Деле-Баширу
77
Адам Марушич
9
Родригес Педро
14
Тиджани Нослин
3
Лука Пеллегрини
88′
63
Матео Дзацца
34
Марио Хила
69′
71′
19
Булай Диа
11
Валентин Кастельянос
88′
64
Махамаду Бальде
20
Лум Чауна
66′
18
Густав Исаксен
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
13
Фолы
15
1
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
Брага
Лига Европы: таблица и календарь