«Лацио» стал победителем общего этапа Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

Теперь «Лацио», как и семь других лучших команд, будут ждать своих соперников по ⅛ финала. Матчи этой стадии пройдут 6 и 13 марта. 13 и 20 февраля 16 клубов, занявших места с 9-го по 24-е, встретятся в стыковых матчах.