В стыках Лиги Европы Чалов, Оздоев, Хайкин и Захарян. Моуринью удержался на краю пропасти, «МЮ» — единственный без поражений

Однако нынешнее поколение армейцев из Бухареста прыгнуть выше головы не сумело. А Рубен Аморим резко усилил игру, выпустив на второй тайма Диалло и Гарначо. Аргентинец, правда, начал с испорченного момента и попадания в край штанги. В перекладину пришелся выстрел Бруну Фернандеша, а решилось все при активном участии Майну. Сначала он вырезал пас на поддержавшего атаку Диогу Далота, после чего забил сам с передачи Гарначо. Как нельзя вовремя, потому что при 1:0 румыны откровенно простили «красных дьяволов». «Юнайтед» еще штормит, но только не в ЛЕ. Он единственный, кто прошел восемь туров без поражений.