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Гвардиола повторил личный антирекорд по числу поражений за сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола повторил свой антирекорд по числу поражений за сезон. Об этом сообщает Stats Foot.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Накануне «горожане» дома уступили мадридскому «Реалу» (2:3) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Это поражение стало для подопечных Гвардиолы 12-м в текущем сезоне, что является повторением его личного антирекорда, установленного в сезоне-2019/20. Тогда «Манчестер Сити» проиграл 12 из 59 матчей во всех турнирах. В этом сезоне «горожане» провели пока 38 игр.

Ранее «Манчестер Сити» трижды проиграл на выезде в Лиге чемпионов: «ПСЖ» (2:4), «Ювентусу» (0:2) и «Спортингу» (1:4). В АПЛ команда Гвардиолы уступила «Арсеналу» (1:5), «Астон Вилле» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Ливерпулю» (0:2), «Тоттенхэму» (0:4), «Брайтону» (1:2) и «Борнмуту» (1:2). Также «Сити» уступил «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке английской лиги.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков. В субботу, 15 февраля, подопечные Гвардиолы дома сыграют с «Ньюкаслом». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Манчестер Сити
2:3
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
11.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Карло Анчелотти
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Йошко Гвардиол)
19′
Эрлин Бреут Холанн
80′
Реал
Килиан Мбаппе
(Дани Себальос)
60′
Браим Диас
86′
Джуд Беллингем
(Винисиус Жуниор)
90+2′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Натан Аке
61′
8
Матео Ковачич
25
Мануэль Аканджи
46′
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
84′
19
Илкай Гюндоган
10
Джек Грилиш
30′
47
Фил Фоден
26
Савио
84′
7
Омар Мармуш
Реал
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
81′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
90′
20
Франсиско Гарсия
11
Родригу
84′
21
Браим Диас
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
8
Фолы
6
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь