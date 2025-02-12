Гвардиола повторил личный антирекорд по числу поражений за сезон

Накануне «горожане» дома уступили мадридскому «Реалу» (2:3) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Это поражение стало для подопечных Гвардиолы 12-м в текущем сезоне, что является повторением его личного антирекорда, установленного в сезоне-2019/20. Тогда «Манчестер Сити» проиграл 12 из 59 матчей во всех турнирах. В этом сезоне «горожане» провели пока 38 игр.