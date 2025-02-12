Гвардиола повторил личный антирекорд по числу поражений за сезон

Накануне «горожане» дома уступили мадридскому «Реалу» (2:3) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Это поражение стало для подопечных Гвардиолы 12-м в текущем сезоне, что является повторением его личного антирекорда, установленного в сезоне-2019/20. Тогда «Манчестер Сити» проиграл 12 из 59 матчей во всех турнирах. В этом сезоне «горожане» провели пока 38 игр.
Ранее «Манчестер Сити» трижды проиграл на выезде в Лиге чемпионов: «ПСЖ» (2:4), «Ювентусу» (0:2) и «Спортингу» (1:4). В АПЛ команда Гвардиолы уступила «Арсеналу» (1:5), «Астон Вилле» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Ливерпулю» (0:2), «Тоттенхэму» (0:4), «Брайтону» (1:2) и «Борнмуту» (1:2). Также «Сити» уступил «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке английской лиги.
«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков. В субботу, 15 февраля, подопечные Гвардиолы дома сыграют с «Ньюкаслом». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.