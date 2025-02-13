«Монако» с Головиным проиграл «Бенфике» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Мяч на 48-й минуте забил Вангелис Павлидис. Спустя четыре минуты за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Монако» Мохамед эль-Мусрати.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте. Перед началом встречи украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин не пожал руку россиянину. Аналогичная ситуация произошла и в матче общего этапа между командами, который закончился победой «Бенфики» со счетом 3:2.
Ответная встреча состоится 18 февраля в Лиссабоне. В общем этапе «Бенфика» заняла 16-е место, «Монако» — 17-е. По итогам общего этапа, состоявшего из восьми туров, в ⅛ финала вышли восемь лучших команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, играют в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала.
В других матчах игрового дня бельгийский «Брюгге» дома обыграл итальянскую «Аталанту» (2:1), германская «Бавария» на выезде победила шотландский «Селтик» (2:1), нидерландский «Фейенорд» на своем поле переиграл итальянский «Милан» (1:0).