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«Монако» с Головиным проиграл «Бенфике» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако» со счетом 0:1 дома проиграл португальской «Бенфике» в первом матче раунда плей-офф за право выхода в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Elyxandro Cegarra/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мяч на 48-й минуте забил Вангелис Павлидис. Спустя четыре минуты за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Монако» Мохамед эль-Мусрати.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте. Перед началом встречи украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин не пожал руку россиянину. Аналогичная ситуация произошла и в матче общего этапа между командами, который закончился победой «Бенфики» со счетом 3:2.

Ответная встреча состоится 18 февраля в Лиссабоне. В общем этапе «Бенфика» заняла 16-е место, «Монако» — 17-е. По итогам общего этапа, состоявшего из восьми туров, в ⅛ финала вышли восемь лучших команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, играют в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала.

В других матчах игрового дня бельгийский «Брюгге» дома обыграл итальянскую «Аталанту» (2:1), германская «Бавария» на выезде победила шотландский «Селтик» (2:1), нидерландский «Фейенорд» на своем поле переиграл итальянский «Милан» (1:0).

Монако
0:1
Первый тайм: 0:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
12.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Бруну Лаже
Голы
Бенфика
Вангелис Павлидис
48′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
79′
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
90+1′
8
Али Аль-Мусрати
41′
52′
27
Крепин Диатта
36
Бриль Эмболо
10
Александр Головин
68′
7
Элисс Бен Сегир
11
Магнес Аклиуш
68′
18
Такуми Минамино
14
Мика Биерет
57′
88
Сунгуту Магасса
Бенфика
1
Анатолий Трубин
3
Альваро Каррерас
16′
4
Антониу Силва
30
Николас Отаменди
8
Фредрик Эурснес
10
Оркун Кекчю
17
Керем Актюркоглу
44
Томаш Араужу
67′
18
Леандру Баррейру
61
Флорентину
56′
67′
11
Анхель Ди Мария
86′
9
Артур Кабрал
14
Вангелис Павлидис
78′
7
Зеки Амдуни
21
Андреас Шельдеруп
78′
19
Андреа Белотти
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
10
Фолы
14
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Бенфика
Лига чемпионов: таблица и календарь