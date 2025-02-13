«Монако» с Головиным проиграл «Бенфике» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте. Перед началом встречи украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин не пожал руку россиянину. Аналогичная ситуация произошла и в матче общего этапа между командами, который закончился победой «Бенфики» со счетом 3:2.