«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Мидтьюлланн» в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» в гостях переиграл датский «Мидтьюлланн» в первом матче стыкового раунда за выход в ⅛ финала Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Хернинге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Браис Мендес (11-я минута, пенальти) и Такефуса Кубо (31). У хозяев мяч забил Адам Букса (38).
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасых.
Ответная игра пройдет 20 февраля в Сан-Себастьяне.
Результаты других матчей:
«Фенербахче» (Турция) — «Андерлехт» (Бельгия) — 3:0;
«Ференцварош» (Венгрия) — «Виктория» (Чехия) — 1:0;
«Юнион» (Бельгия) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:2.