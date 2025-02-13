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«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Мидтьюлланн» в плей-офф Лиги Европы

«Реал Сосьедад» обыграл «Мидтьюлланн» в матче за выход в ⅛ финала Лиги Европы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» в гостях переиграл датский «Мидтьюлланн» в первом матче стыкового раунда за выход в ⅛ финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Хернинге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Браис Мендес (11-я минута, пенальти) и Такефуса Кубо (31). У хозяев мяч забил Адам Букса (38).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасых.

Ответная игра пройдет 20 февраля в Сан-Себастьяне.

Результаты других матчей:

«Фенербахче» (Турция) — «Андерлехт» (Бельгия) — 3:0;

«Ференцварош» (Венгрия) — «Виктория» (Чехия) — 1:0;

«Юнион» (Бельгия) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:2.

Мидтьюлланн
1:2
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
13.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
MCH Arena
Главные тренеры
Томас Томасберг
Иманоль Альгуасиль
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Орель Гринфельд
(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
Лига Европы: таблица и календарь